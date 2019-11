మహేష్ డైరెక్టర్ తో రామ్ సినిమా?

అప్పటివరకు క్లాస్ సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చిన హీరో రామ్ కి ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమా పక్కా మాస్ ఇమేజీని తెచ్చిపెట్టింది. పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో రామ్ తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. సినిమా అనుకున్న దానికంటే భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. రామ్ కెరియర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్టు మూవీ గా నిలిచింది.. ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ కావడంతో రామ్ కి వరుస ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి. కానీ కథల ఎంపికలో చాలా జాగ్రత్తలు వ్యవహరిస్తున్న రామ్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో మొదలు పెట్టారు. రెడ్ అనే టైటిల్ తో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఈ సినిమాని స్రవంతి రవికిషోర్ నిర్మిస్తుండగా మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇందులో రామ్ డ్యూయల్ లో కనిపించనున్నాడని తెలుస్తోంది, ఈ సినిమా తర్వాత రామ్ మళ్లీ మాస్ సినిమాని చేయబోతున్నాడని సమాచారం. దీనికి అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించనున్నారని తెలుస్తోంది, ఇప్పటికే కథ చర్చలు కూడా జరిగాయని టాక్ .. అధికారకంగా ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. గతంలో వీరి కాంబినేషన్ లో రాజా ది గ్రేట్ సినిమా రావాల్సి ఉంది. కానీ ఆ సినిమాకి రామ్ ఒప్పుకోకపోవడంతో కథ రవితేజ దగ్గరికి వెళ్ళింది. అనిల్ రావిపూడి ఇప్పుడు మంచి సక్సేస్ లో ఉన్నాడు. పటాస్ , సుప్రీమ్, రాజా ది గ్రేట్, f2 సినిమాలతో వరుస హిట్లు సాధించాడు. ప్రస్తుతం మహేష్ బాబుతో సరిలేరు నీకేవ్వరు అనే సినిమాని చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 11 న విడుదల కానుంది. సినిమా పైన భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.