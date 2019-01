'ఎఫ్ 2' టాక్ అదిరింది: హరీష్‌ శంకర్

తెలుగు రాష్ట్రాల‌లో సంక్రాంతి సంద‌డి థియేటర్స్‌లో క‌నిపిస్తుంది. సంక్రాంతి సంద‌ర్భంగా విడుద‌లైన‌ 'యన్.టి.ఆర్. కథానాయకుడు', 'పేట', 'వినయ విధేయ రామ' చిత్రాలు ఇప్ప‌టికే బాక్సాఫీస్‌ని షేక్ చేస్తుండ‌గా, మ‌రో చిత్రం ఎఫ్ 2 ఈరోజు (శనివారం) విడుదలైంది. ఈ చిత్రం అద్భుతమైన టాక్‌ను సొంతం చేసుకున్నట్లుగా తాజాగా దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ తన ట్విట్టర్‌లో తెలిపారు. అంత‌టా ఎఫ్ 2కి పాజిటివ్ టాక్ వ‌స్తుంది. అనీల్‌, వెంక‌టేష్‌, వ‌రుణ్ తేజ్‌కి శుభాకాంక్ష‌లు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్‌ అకౌంట్‌లో మరో బ్లాక్‌బస్టర్' అంటూ హ‌రీష్‌ ట్వీట్ చేశారు. విక్టరీ వెంక‌టేశ్‌, మెగా ప్రిన్స్ వ‌రుణ్ తేజ్, మిల్కీ బ్యూటీ త‌మ‌న్నా, మెహ‌రీన్ కౌర్ హీరో‌హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రానికి అనిల్ రావిపూడి దర్శకుడు. 'ప‌టాస్‌, సుప్రీమ్‌, రాజా ది గ్రేట్‌' హ్యాట్రిక్ విజ‌యాల త‌ర్వాత అనిల్ రావిపూడి డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రమిది.

