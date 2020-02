వంటలక్కకు చెక్ పెట్టేందుకు సిద్దం అయిన సీనియర్ హీరోయిన్

Highlights తెలుగు బుల్లితెరపై కొన్ని సీరియల్స్ రాజ్యమేలుతున్నాయి. అందులో ఒకటి కార్తీకదీపం. అతి తక్కువ టైంలో చాలా...

తెలుగు బుల్లితెరపై కొన్ని సీరియల్స్ రాజ్యమేలుతున్నాయి. అందులో ఒకటి కార్తీకదీపం. అతి తక్కువ టైంలో చాలా పాపులారిటీని సొంతం చేసుకుంది ఈ సీరియల్...ఈ సీరియల్ ద్వారా నటి ప్రేమి విశ్వనాథ్ అలియాస్ వంటలక్క తెలుగు ప్రేక్షకులకి పరిచయమై విశేషమైన ఆదరణని పొందింది. గత మూడేళ్లుగా స్టార్ మాలో ప్రసారమవుతూ మరే ఏ సీరియల్ కూడా అందనంత టీఆర్పీని సొంతం చేసుకొని నెంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతుంది. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఈ సీరియల్ కి ఉన్న క్రేజ్ ఏంటో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఈ సీరియల్ కి పోటిగా 'ఇంటింటీ గృహలక్ష్మీ' అనే సీరియల్ రంగంలోకి దిగింది. ఈ సీరియల్ లో ఒకప్పటి నటి కస్తూరి మెయిన్ లీడ్ లో నటిస్తుంది. మంచి కుటుంబం కథ, విలువలతో వస్తున్న ఈ సీరియల్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇందులో కస్తూరి తులసి అనే పాత్రలో నటిస్తోంది. ఇందులో బాధ్యతగల గృహిణిగా ఇంటిని చక్కబెడుతూ ఉండే ఓ ఇల్లాలి పాత్రలో నటించి మెప్పిస్తుంది కస్తూరి. ఇక కస్తూరి ఇప్పటికే భారతీయుడు, నిప్పురవ్వ, అన్నమయ్య సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది కస్తూరి.. ఇక తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో డాన్ శీను సినిమాలో రవితేజ అక్క పాత్రలో నటించింది.. గతేడాది కస్తూరి కమల్ హాసన్ హోస్ట్ చేసిన తమిళ బిగ్‌బాస్ షోలో ఎంట్రీ ఇచ్చి ఆకట్టుకుంది. ఇక ఇపుడు గృహలక్ష్మీ సీరియల్‌తో పలకరిస్తుంది. ఇప్పటివరకు హీరోయిన్ గా ఆకట్టుకున్న కస్తూరి ఇప్పుడు ఈ సీరియల్ లో ఎలా ఆకట్టుకుంటుంది అన్న ఆసక్తి ముందునుంచి అందరిలో నెలకొంది. కానీ ఆ అంచనాలను పటాపంచలు చేస్తూ ఆ పాత్రకి తనే పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టుగా నటిస్తోంది, ఇక ఈ సీరియల్‌తో కార్తీక దీపం వంటలక్కకు గృహలక్ష్మీ సీరియల్‌తో కస్తూరి చెక్ పడుతుందని కొందరు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. చూడాలి మరి..