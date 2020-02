బాలయ్య చేత ఆ సీన్ నన్ను విమర్శలపాలు చేసింది : బి గోపాల్

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో చాలా హిట్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి.. అందులో ఒకటి నందమూరి బాలకృష్ణ, బి గోపాల్.. వీరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన లారీ డ్రైవర్ , రౌడీ ఇన్‌స్పెక్టర్, సమరసింహా రెడ్డి, నరసింహ నాయడు లాంటి సూపర్‌ హిట్ సినిమాలు వచ్చాయి. చివరగా వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్ లో 'పల్నాటి బ్రహ్మనాయుడు' చిత్రం మాత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఘోర పరాజయం పాలైంది. అయితే ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ తొడ కొడితే కుర్చీ త‌న ద‌గ్గరికి రావడం, అంతేకాకుండా ఏకంగా రైలు వెన‌క్కి వెళ్లిపోవ‌డం లాంటి సన్నివేశాలు నవ్వులు పోయించాయి. అయితే దీనిపైన ప‌శ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశాడు గోపాల్.. తాజాగా అలీతో జాలిగా అనే ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్న అయన ఈ సినిమా గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సినిమా పరాజయానికి పూర్తి భాద్యత నాదేనని అన్నారు గోపాల్.. నిజానికి ఆ సన్నివేశాన్ని పెట్టకూడదు కానీ పెట్టి పెద్ద తప్పు చేశానని అన్నారు. అ తర్వాత బాలయ్య నన్ను ఏమి అనలేదని, అయన పసిబిడ్డ, బంగారం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు గోపాల్.. ఆ తర్వాత వీరి కాంబినేషన్ లో 'హర హర మహదేవ ' అనే సినిమాని మొదలుపెట్టినప్పటికీ సినిమా మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. మళ్ళీ బాలయ్యతో సినిమా ఉంటుందని గోపాల్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇంద్ర సినిమా తర్వాత బి గోపాల్ కి చేసిన ఏ సినిమా కూడా ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు. ఎన్టీఆర్‌‌తో నరసింహుడు, రామ్ తో మస్కా పరాజయం పాలయ్యాయి. ఇక గోపీచంద్ తో చేసిన ఆరడుగుల బుల్లెట్ విడుదలకి నోచుకోలేదు. ఇక ప్రస్తుతం బాలయ్య బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ముహూర్తపు సన్నివేశాలను పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఈ నెలలో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. గతంలో బోయపాటి బాలకృష్ణ. గతంలో వీరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన సింహా, లెజెండ్‌ సినిమాలు మంచి విజయం సాధించటంతో ఈ సినిమాపైన భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాని మిర్యాల రవీందర్ రెడ్డి నిమిస్తుండగా, తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. క్యాథరిన్ హీరోయిన్ గా ఫిక్స్ అయింది. కానీ ఇంకా చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాలో బాలయ్య రెండు విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించనున్నట్టు తెలుస్తోంది.