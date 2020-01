వెంకీ సరసన 'ఢీ' షో జడ్జ్‌?

గత ఏడాది F2, వెంకీమామ సినిమాలతో మంచి హిట్టు కొట్టిన విక్టరీ వెంకటేష్ ఇప్పుడు తమిళ్ లో హిట్టు అయిన అసురన్ సినిమాని తెలుగులో రీమేక్ చేసేందుకు సిద్దం అయ్యాడు. ఆ చిత్రాన్ని తమిళ్ లో హీరో ధనుష్ చేశాడు. వెట్రి మారన్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అక్కడ మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాని వెంకటేష్ రీమేక్ చేస్తుండగా, శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత సురేష్ బాబు ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నాడు. అయితే ఈ సినిమాలో వెంకీ సరసన ప్రియమణి నటిస్తోందని తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే కథ చర్చలు కూడా అయిపోయాయని, ఆమె కూడా ఈ పాత్రకు ఒప్పుకున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ దీనిపైన ఎలాంటి అధికార ప్రకటన లేదు. అంతకు ముందు సీనియర్ హీరోయిన్ శ్రియ ఈ పాత్రను చేయనున్నారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ప్రియమణి ఒకే అయిందని తెలుస్తోంది.అక్కడ మంజు వారియర్ ఆ పాత్రను పోషించారు. కుల వ్యవస్థ దాని మూలంగా జరిగిన గొడవల ఆధారంగా అసురన్ సినిమాని తమిళ్ లో తెరకెక్కించారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమాని వెంకటేష్ లాంటి హీరో చేస్తుండడంతో సినిమాపైన మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో రానా కూడా నటించనున్నాడని టాక్... ఈ ఏడాది సమ్మర్ లో సినిమాని రిలీజ్ చేయనున్నారు.