Dharmendra: బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు ధర్మేంద్ర కన్నుమూత..!
బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు ధర్మేంద్ర (89) ఇక లేరు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ముంబైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఈ ఉదయం కన్నుమూశారు.
300కుపైగా చిత్రాల్లో నటించిన ధర్మేంద్ర, హిందీ సినీ పరిశ్రమలో యాక్షన్ కింగ్గా, హీ మ్యాన్ ఆఫ్ బాలీవుడ్గా పేరు సంపాదించారు.
1935 డిసెంబర్ 5న పంజాబ్లో జన్మించిన ధర్మేంద్ర అసలు పేరు ధరమ్ సింగ్ డియోల్. ఆయనకు మొదటి భార్య ప్రకాశ్ కౌర్తో ఇద్దరు కుమారులు — నటులు సన్నీ డియోల్, బాబీ డియోల్. రెండో భార్య హేమామాలినితో ఇద్దరు కుమార్తెలు — ఇషా డియోల్, ఆహానా డియోల్ ఉన్నారు.
ధర్మేంద్ర నటించిన ‘షోలే’ సినిమాలోని వీరు పాత్ర ఆయన కెరీర్లో మలుపు తిప్పింది. అలాగే డ్రీమ్ గర్ల్, దోస్త్, అలీబాబా ఔర్ 40 చోర్, గాయల్, లోఫర్, మేరా నామ్ జోకర్ వంటి అనేక హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు.
సినీ జీవితానికి తోడు, ధర్మేంద్ర రాజకీయ రంగంలో కూడా అడుగుపెట్టారు. రాజస్థాన్లోని బికనీర్ లోక్సభ స్థానం నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు.
ధర్మేంద్ర మృతి పట్ల సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.