2020 బెస్ట్ పిక్ తో స్టార్ట్ అయింది : మంచు మనోజ్

మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోషియేన్‌ డైరీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం రసాభాసగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇదే కార్యక్రమంలో మరో ఆసక్తికరమైన సన్నివేశం కూడా చోటు చేసుకుంది. సీనియర్ హీరో మోహన్‌ బాబు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు స్వాగతం పలుకుతూ కృష్ణంరాజును తాతగారు అంటూ సంబోధించారు. దీంతో మోహన్ బాబు వెనుక ఉన్న చిరు, మోహన్‌ బాబుపై సెటైర్‌ వేయటంతో అంతా నవ్వుకున్నారు.

ఆ తర్వాత మోహన్ బాబు మాట్లాడుతూ.. గతంలో సీనియర్ యాక్టర్స్ కం లెజెండ్స్ ఎన్టీఆర్ అండ్ ఏఎన్నార్‌లు ఒకే వేదికపైన ఉన్నప్పుడు ఒకరిపైన మరొకరు ఛలోక్తులు వేసుకునేవారు. అలాగే చిరంజీవి నేను కూడా అంతేనని, మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం కూడా అలాంటిదేనని అన్నారు. అయితే మోహన్ బాబు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండగానే చిరు వెనుక నుండి మోహన్ బాబుని గట్టిగా కౌగిలించుకొని బుగ్గలపై ముద్దు పెట్టాడు.

అయితే ఈ పిక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ పిక్ ని చూసిన నెటిజన్లు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ తమదైన శైలిలో కామెంట్స్ పెట్టారు. ఇది ఇలా ఉంటే ఈ పిక్ పైన మోహన్ బాబు తనయులు మంచు విష్ణు, మనోజ్ స్పందించారు. హీరో విష్ణు ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేస్తూ ఇద్దరు లెజెండ్స్ ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నారో ! మా తరం, భవిష్యత్తు తరానికి స్ఫూర్తి నింపుతున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య స్నేహం చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. TFI రాక్స్ అని విష్ణు ట్వీట్ చేయగా, మంచు మనోజ్ 2020 బెస్ట్ పిక్ తో స్టార్ట్ అయిందని ట్వీట్ చేశాడు.

How cool are these two legends? They inspired and continue to inspire generations. The original gangsters. Their friendship is just ❤️ TFI rocks! pic.twitter.com/o2HR5amdw2