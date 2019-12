చరణ్ - కొరటాల సినిమా అల ఆగిపోయిందట!

రాజమౌళి తర్వాత ప్లాప్ సినిమా లేకుండా ఉన్న దర్శకులలో కొరటాల శివ ఒకరు. ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన మిర్చి సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యాడు కొరటాల.. ఈ సినిమా తర్వాత శ్రీమంతుడు, జనతా గ్యారేజ్, భరత్ అను నేను సినిమాలు తీసి సక్సెస్ లను కొట్టాడు. ఇది ఇలా ఉంటే మిర్చి సినిమా తర్వాత మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తో ఓ సినిమాని చేయాలనుకున్నాడు కొరటాల .. సినిమా కుడా అన్ని ఒకే అయి సెట్స్ పైకి వెళ్లి ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆగిపోయంది అన్నది ఎవరికీ తెలియదు. కానీ దీనిపైన కొరటాల తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చాడు.

కొరటాల శివ చెప్పిన ఓ కథకి ఒకే చెప్పాడు రామ్ చరణ్. కానీ ఆ తర్వాత స్క్రిప్ట్ విషయంలో ఆయనకు కాస్త అసంతృప్తి కలిగిందట. ఆ స్క్రిప్ట్‌ని ఎన్నిసార్లు మార్పులు చేసినా అనుకున్నట్లుగా రాలేదట. దీంతో కొరటాల నేరుగా చరణ్ కి అసలు విషయం చెప్పారట. దీనిపైన రామ్ చరణ్‌ కూడా మీకు కథపై పూర్తి కాన్ఫిడెంట్ ఎపుడు వస్తే అపుడే సినిమాను మొదలుపెడదామని అన్నారట రామ్ చరణ్ .. తాజాగా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో కొరటాల ఈ విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు. ఎప్పటికైనా రామ్ చరణ్ తో పక్కాగా సినిమా తీసి హిట్టు కొడతానని కొరటాల చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం కొరటాల మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసి ఓ సినిమాని చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సినిమాకి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు కూడా అయిపోయాయి. అతిత్వరలో ఈ సినిమా సెట్స్ పైకి రానుంది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా త్రిష నటిస్తోంది. మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాని మ్యాట్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్, కొణిదెల ప్రొడక్షన్స్ కలిసి నిర్మిస్తున్నాయి. వచ్చే ఏడాది సమ్మర్ లో సినిమాని విడుదల చేయనున్నారు. ఇక రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఆర్.ఆర్.ఆర్ అనే సినిమాని చేస్తున్నాడు. ఇందులో చరణ్ తో పాటు తారక్ కూడా నటిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ శేరావేగంగా జరుపుకుంటుంది. వచ్చే ఏడాది జులైలో సినిమాని విడుదల చేయనున్నారు. బాహుబలి సినిమా తర్వాత జక్కన్న నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో సినిమాపైన భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.