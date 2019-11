మనసు ఉత్సాహపడుతున్నా శరీరం సహకరించడం లేదు : అమితాబ్

దాదాపుగా అయిదు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో అమితాబ్ బచ్చన్ కొన్ని కోట్ల మంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నారు. వయసు పై బడిన ఇంకా సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మనసు ఉత్సాహపడుతున్నా శరీరం సహకరించడం లేదు అంటూ అమితాబ్ తన బ్లాగ్ లో పోస్ట్ పెట్టారు. దీనితో అమితాబ్ సినిమాలకి రిటైర్మెంట్ తీసుకోబోతున్నారా అన్న అనుమానం నెటిజన్లుకి కలుగుతుంది..

ప్రస్తుతం బ్రహ్మాస్త్ర అనే సినిమాని చేస్తున్నారు అమితాబ్ .. సినిమా షూటింగ్ లో భాగంగా మనాలీ వెళ్లారు. అక్కడినుంచి కారులో వెళ్తున్న అమితాబ్ కి ఈ రిటైర్మెంట్ ఆలోచన వచ్చిందట.. మనసు ఎంతో ఉత్సాహపడుతున్నా శరీరం మాత్రం సహకరించడం లేదు. మెదడు ఒకటి ఆలోచిస్తే... చేతి వేళ్లు మరొక పని చేస్తున్నాయి. ఇక నేను రిటైర్ కావాలని అవి పరోక్షంగా తెలియజేస్తున్నాయేమో అంటూ అమితాబ్ పోస్ట్ చేశారు. అమితాబ్ గత కొద్దిరోజులుగా క్షయ వ్యాధితో భాదపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే.. ఆసుపత్రిలో చేరి అక్కడ కోలుకొని మళ్లీ సెట్స్‌కు వెళ్లిపోయారు అమితాబ్..