ప్రియాంక రెడ్డి హత్యపై అక్షయ్ కుమార్ ట్వీట్

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది వెటర్నరి వైద్యురాలు ప్రియాంకా రెడ్డి హత్య కేసు.. మద్యం మత్తులో కామంధులు ప్రియాంక రెడ్డిని అత్యాచారం చేసి హత్య చేసారు. 24 గంటల్లో పోలీసులు కేసును చేధించి నిందుతులను విచారిస్తున్నారు. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారమే ఆమెను అత్యాచారం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.



అయితే ఈ ఘటనపై ప్రతి ఒక్కరు స్పందిస్తున్నారు. దీనికి కారుకులైన వారిని బహిరంగంగానే శిక్షించాలని కోరుతున్నారు. సామాన్యుల దగ్గర నుంచి సినీ ప్రముఖుల వరకు ఈ ఘటనపైన స్పందిస్తూ తమ ఆవేదనని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రియాంకా రెడ్డి కుటుంబానికి ప్రగాడ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ దీనిపైన స్పందించాడు.

"హైదరాబాద్‌లో ప్రియాంకారెడ్డి అయినా, తమిళనాడులో రోజా అయినా, రాంచీలో సామూహిక అత్యాచారం అయినా, నిర్భయ కేసు జరిగి 7 సంవత్సరాలు అయ్యింది. వీటివల్ల మనం సమాజాన్ని కోల్పోతునట్టు అనిపిస్తుంది. మన నైతిక వస్త్రం ముక్కలుగా కొనసాగుతోంది. మనకి కఠినమైన చట్టాలు కావాలి. ఇది ఆపాలి" అంటూ పోస్ట్ చేశాడు అక్షయ్...

ఇక నవంబర్ 29న ప్రియాంక కేసును పోలీసులు చేధించారు. ఇందులోని మహ్మద్ పాషాతో పాటు మరో ముగ్గురిని అరెస్ట్‌ చేశారు. ప్రియాంకపై దారుణంగా సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడి, పెట్రోల్‌ పోసి తగలబెట్టిన నిందితులను ఎన్‌కౌంటర్ చేయాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Whether it is #PriyankaReddy in Hyderabad, #Roja in Tamil Nadu or the law student gangraped in Ranchi,we seem to be losing it as a society. It has been 7 yrs to the gut-wrenching #Nirbhaya case & our moral fabric continues to be in pieces.We need stricter laws.This needs to STOP!