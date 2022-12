Poonam Kaur: అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నటి పూనమ్ కౌర్

Poonam Kaur: ప్రముఖ నటి పూనమ్ కౌర్ అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతోంది. ఫ్రైబ్రోమయాల్జియా అనే అరుదైన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోందని సమాచారం. కండరాల నొప్పి, తీవ్ర అలసటకు గురవడం, మానసిక స్థితిలో మార్పులు, నిద్ర, జ్జాపకశక్తి తగ్గిపోవడం లాంటి సమస్యలతో పూనమ్ కౌర్ బాధపడుతోందని సమాచారం. ప్రస్తుతం పూనమ్ కౌర్ కేరళలో ఆయుర్వేద చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. రెండేళ్ల నుంచి ఆమె ఈ వ్యాధితో బాధపడుతోందని సమాచారం. ఇటీవలే నటి సమంత కూడా అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతూ చికిత్స తీసుకుంటోంది. మయోసైటిస్ అనే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నటి సమంత..దీని కోసం ప్రత్యేకంగా చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లు ట్విట్టర్ వేదికగా ఇదివరకే ప్రకటించారు. తీవ్రమైన తలనొప్పి, అలసట, నిద్రలేమి సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు సమంత సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు.