హీరోకి సరిసమానంగా దర్శకుడికి భారీ కటౌట్

సినిమాలలో హీరోలదే అగ్రస్థానం.. అందులో ఎలాంటి సందేహం అక్కరలేదు. ఆ తర్వాత హీరోయిన్స్ కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. కానీ ఇది ఒక్కప్పటి మాట.. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. హీరోలతో పాటు దర్శకులిది కూడా అగ్రభాగం ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు కూడా సినిమాలకి కేవలం హీరోలని మాత్రమే చూసి వెళ్ళడం లేదు. దర్శకుడు ఎవరు ? అతను సినిమాని నడిపించే విధానాన్ని బట్టి సినిమాకి వెళ్ళాలా వద్దా అని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ఒక్కోసారి హీరో ఎవరైనా డైరెక్టర్ దే ఎడ్జ్ అవుతుంది.అందులో రాజమౌళి, సుకుమార్, త్రివిక్రమ్, లాంటి డైరెక్టర్ లు ఉన్నారు. వీరి నుంచి సినిమా వస్తుందంటే ఆ సినిమాలకి ఎక్కడలేని క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇక ఇందులో త్రివిక్రమ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. అందమైన సన్నివేశాలకి ఆకట్టుకునే మాటలు రాసి ప్రేక్షకులను అల కట్టిపడేస్తాడు.. అందుకే ఆయనని మాటల మాంత్రికుడు అని అంటారు. అయనతో ఒక్క సినిమాని చేసిన సరిపోతుందని అనుకునే హీరో ఉండడు కావచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం ఆయన అల్లు అర్జున్‌తో అల వైకుంఠపురములో అనే సినిమాను చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో పూజా హేగ్దే కథానాయకగా నటిస్తుంది. ఇప్పటికే షూట్ పార్ట్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా సంక్రాంతి పండగకి విడుదల అయ్యేందుకు సిద్దం అయింది. దీనితో ధియేటర్ల వద్ద పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపధ్యంలో హీరో అల్లు అర్జున్ తో పాటు త్రివిక్రమ్‌కు కూడా భారీ కటౌట్‌ పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ పిక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా.. థమన్ కేక అంటూ ట్వీట్ పెట్టారు. జులాయి సన్నాప్ సత్యమూర్తి సినిమాల తర్వాత బన్ని, త్రివిక్రమ్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో సినిమాపైన భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ద్వారా అలనాటి తార టబు రీఎంట్రీ ఇస్తుంది. జయరామ్‌, మురళీశర్మ, సుశాంత్‌, నివేదా పేతురాజ్‌, నవదీప్ కీలక పాత్రలలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టీజర్, సాంగ్స్ కి ఎక్కడ లేని క్రేజ్ వచ్చింది.

#Kekkkkkkkkaaaaaaaaaaaa !!! pic.twitter.com/Cq3x8yrbWv — thaman S (@MusicThaman) January 2, 2020