Fever Relief Tips: జ్వరం నుంచి తక్షణ ఉపశమనం పొందడానికి ఈ చిట్కాలు సూపర్..!

Fever Relief Tips: చలికాలం, ఎండాకాలం, వర్షాకాలం ఇలా అన్ని కాలాలు వస్తాయి పోతాయి. కానీ జ్వరం అనేది ఏ సీజన్‌లోనైనా వచ్చే వ్యాధి. సాధారణంగా ఇది వాతావరణంలో ఆకస్మిక మార్పు జరగడం వల్ల వస్తుంది. దీని కోసం వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లి అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకోవడం ముఖ్యం. కానీ కొన్నిసార్లు అధిక జ్వరం వచ్చినప్పుడు సమీపంలో డాక్టర్ ఉండనప్పుడు కొన్ని సులభమైన ఇంటి నివారణలను అనుసరించవచ్చు. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. జ్వరం నుంచి ఉపశమనం పొందే మార్గాలు

పెద్దవారి సాధారణ శరీర ఉష్ణోగ్రత 98.6 డిగ్రీల ఫారెన్‌హీట్ (37 డిగ్రీల సెల్సియస్) ఉంటుంది. దీన్ని మించి ఉన్నప్పుడు జ్వరం అంటారు. ఇందులో బాడీ హీట్, బాడీ పెయిన్, వణుకు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ పరిస్థితిలో తక్షణ ఉపశమనం కావాలంటే కొన్ని చిట్కలు పాటించాలి. 1. పుష్కలంగా నీరు తాగాలి

జ్వరంలో శరీర ఉష్ణోగ్రత చాలా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడానికి ఎక్కువ నీరు త్రాగటం ముఖ్యం. కావాలంటే కొబ్బరి నీరు లేదా పండ్ల రసం వంటి కొన్ని రకాల పానీయాలని కూడా తాగవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ సమస్య ఉండదు. 2. ఉప్పు నీళ్లతో పుక్కిలించండి

జ్వరం వచ్చినప్పుడు గొంతు నొప్పిగా ఉంటుంది. దీని నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే ముందుగా నీటిని గోరువెచ్చగా చేసి దానికి చిటికెడు ఉప్పు కలిపి ఆపై పుక్కిలించాలి. ఇది గొంతును శుభ్రపరచడంలో సహాయపడుతుంది. 3. ఎక్కువ విశ్రాంతి

జ్వరం నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి వీలైనంత వరకు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి. దీనివల్ల వ్యాధి త్వరగా నయమవుతుంది. ఎక్కువ శారీరక శ్రమ చేస్తే ఆరోగ్యం మరింత దిగజారుతుంది. 4. తడి కట్టు వేయండి

జ్వరం వచ్చినప్పుడు తలపై తడి కట్టు వేస్తారు. తద్వారా శరీరం వేడి నుంచి కొంత ఉపశమనం పొందుతుంది. జ్వరం ఎక్కువగా ఉంటే స్పాంజ్ సహాయంతో మొత్తం శరీరాన్ని తుడవవచ్చు. 5. వదులుగా ఉండే దుస్తులు ధరించండి

జ్వరం వచ్చినప్పుడు బిగుతుగా ఉండే దుస్తులు వేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే శరీరంలోని వేడి బయటకు రాదు. సౌకర్యవంతమైన దుస్తులు ధరిస్తే వ్యాధి త్వరగా నయమవుతుంది.