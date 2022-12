Health Tips: ఈ ఆహారాలు చెడు రక్తాన్ని శుభ్రపరుస్తాయి.. వ్యాధులని దూరం చేస్తాయి..!

Health Tips: శరీరానికి రక్తమే ఆధారం. ఇది అన్ని అవయవాలకు పోషణను అందిస్తుంది. జీవనశైలి సరిగ్గా లేకపోవడం, చెడు ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల రక్తంలో కొన్ని మలినాలు పేరుకుపోతాయి. వాస్తవానికి రక్తంలోని అపరిశుభ్రతే వ్యాధులకు కారణం అవుతుంది. అనేక చర్మ సమస్యలు మొదలవుతాయి. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రక్తాన్ని శుభ్రపరచడం చాలా ముఖ్యం. మనం ఆహారంలో కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలు చేర్చుకోవడం వల్ల రక్తాన్ని శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. తులసి

తులసి పోషకాల భాండాగారం. తులసి ఆకుల్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీసెప్టిక్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వ్యాధులను దూరం చేస్తాయి. తులసి రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి పనిచేస్తుంది. వేప

రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడానికి వేప పనిచేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ సెప్టిక్, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. వేప ఆకులను నమలడం వల్ల శరీరం డిటాక్స్ అవుతుంది. రక్తంలోని మురికి తొలగిపోతుంది. బీట్‌రూట్

బీట్‌రూట్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. బీట్‌లో బీటాసియానిన్ ఉంటుంది. ఇది రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం లేదా సలాడ్ చేయడం వల్ల అనేక వ్యాధుల నుంచి బయటపడవచ్చు. పసుపు

పసుపులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే యాంటీసెప్టిక్ గుణాలు రక్తాన్ని శుభ్రపరుస్తాయి. ఇందులో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కర్కుమిన్ ఉంటుంది. పసుపు తీసుకోవడం వల్ల RBCల పరిమాణం పెరుగుతుంది. ఇది ఐరన్‌ లోపాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. బెల్లం

బెల్లంలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో పేరుకుపోయిన మురికిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. బెల్లం తినడం వల్ల ఐరన్ లోపం తొలగిపోతుంది. అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి జీర్ణ సమస్యలలో బెల్లం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. బెల్లం తినడం వల్ల హిమోగ్లోబిన్ పెరిగి వ్యర్థ పదార్థాలు తొలగిపోతాయి. వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లి రక్తానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. వెల్లుల్లి వాడకం వల్ల రక్తం శుద్ధి అవుతుంది. దీంతో రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.