Health Tips: ఈ ఆహార పదార్థాలు కంటికి శత్రువులు.. జాగ్రత్త..!

Health Tips: మన శరీర అవయవాలలో కళ్ళు చాలా విలువైనవి అంతేకాదు చాలా సున్నితమైనవి కూడా. కళ్లు లేకుండా జీవితం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని రక్షించుకోవడం మన బాధ్యత. మనం తినే ఆహార పదార్థాలలో కొన్ని కంటికి శత్రువులు. ఇవి కంటి చూపుపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. కంటి ఆరోగ్యం నేరుగా మన గుండె, ధమనులకి సంబంధించినది. కాబట్టి గుండెకు హాని కలిగించే అన్ని ఆహారాలను నివారించడం ఉత్తమం. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. 1. శీతల పానీయాలు, సోడా ఆధారిత పానీయాలు అధిక మొత్తంలో చక్కెరను కలిగి ఉంటాయి. చక్కెర తరచుగా టైప్-2 డయాబెటిస్‌కు కారణమవుతుంది. అందుకే మధుమేహ రోగులు తక్కువ దృష్టిని ఎదుర్కొంటారు.

2. ఉప్పు లేదా సోడియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తింటే అది అధిక రక్తపోటుకు దారితీస్తుంది. మీరు రెగ్యులర్ డైట్ నుంచి హాట్ డాగ్స్, బేకన్, క్యాన్డ్ ఫుడ్‌ను మినహాయించాలి. అధిక బీపీ కళ్లను ప్రభావితం చేస్తుంది. అలాగే రక్త నాళాలు, రెటీనా కింద ద్రవం ఏర్పడటం, రక్త ప్రవాహానికి అంతరాయం కలిగించవచ్చు. దీనివల్ల దృష్టి కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది.

3. కొంతమంది తరచుగా ఫాస్ట్ లేదా జంక్ ఫుడ్‌ను తింటారు. వీటిలో మయోనైస్, కొవ్వు పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ మొత్తాన్ని పెంచడమే కాకుండా కంటిచూపుని తగ్గిస్తుంది.

4. ఆయిల్ ఫుడ్స్ ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు. స్థూలకాయం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. ఈ వ్యాధులన్నీ మన కళ్లను ప్రభావితం చేస్తాయి. అస్పష్టమైన దృష్టి సమస్య ఉంటుంది.

5. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ఇది మన కంటికి శత్రువు. ఎందుకంటే అందులో ఉప్పు, కొవ్వు పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తి రోజుకు 5-6 గ్రాముల ఉప్పు మాత్రమే తినాలి. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలకు దూరంగా ఉండాలి.