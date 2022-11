Health Tips: చక్కెర తినడం మానేశారా.. దుష్ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయంటే..?

Health Tips: భారతదేశంలో మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. ఇది చాలా భయాన్ని కలిగిస్తుంది. వీరు తక్కువ తీపి పదార్థాలు తినాలని వైద్యులు సూచిస్తారు. ఈ వ్యాధికి దూరంగా ఉండాలనుకునే వారు షుగర్‌కి దూరంగా ఉండాల్సిందే. కానీ షుగర్‌ను పూర్తిగా వదిలేయడం మంచిదికాదు. అది ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం చూపుతుంది. షుగర్‌ తీసుకోపోతే కలిగే దుష్ప్రభావాల గురించి ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. చక్కెరలో ఎన్ని రకాలు

చక్కెరలో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి సహజమైనది మరొకటి ప్రాసెస్ చేసినది. మామిడి, పైనాపిల్, లిచ్చి, కొబ్బరి వంటి పండ్ల నుంచి మనకు సహజ చక్కెర లభిస్తుంది. అయితే చెరకు నుంచి ప్రాసెస్ చేసిన సుక్రోజ్‌లో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనికి పోషక విలువలు ఉండవు. అయితే సహజ చక్కెరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. తీపి పదార్థాల రుచి మనందరినీ ఆకర్షిస్తుంది కాబట్టి పూర్తిగా వదిలేయడం అంత తేలికైన పనికాదు. షుగర్ మానేయడం వల్ల కలిగే నష్టాలు

అకస్మాత్తుగా షుగర్ తినడం మానేస్తే త్వరగా అలసిపోతారు. తలనొప్పితో ఇబ్బంది పడుతారు. ఇది చిరాకు, కోపానికి కారణం అవుతుంది. ప్రాసెస్‌ చేసిన చక్కెర తినకూడదు. కానీ సహజ చక్కెరను అస్సలు వదిలివేయకూడదు. ఇది శక్తి మూలం కాబట్టి దీనిని తప్పకుండా తీసుకోవాలి. చక్కెర తినడం మానేసినప్పుడు శరీరం నుంచి అదనపు ఇన్సులిన్ తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. ప్రాసెస్ చేసిన చక్కెర తినడం మానేసినప్పటికీ పండ్లను తీసుకోవడం కొనసాగించాలి. ఇది మీకు సహజ చక్కెరను అందిస్తుంది. శరీరంలో శక్తిని పెంచుతుంది.