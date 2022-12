Health Tips: మట్టికుండలో పెరుగు తయారు చేస్తే అద్భుత ప్రయోజనాలు.. అవేంటంటే..?

Health Tips: మట్టికుండలో పెరుగు తయారు చేస్తే అద్భుత ప్రయోజనాలు.. అవేంటంటే..?

Health Tips: పెరుగు రుచి ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షిస్తుంది. అందుకే భోజనంలో దీన్ని తినడానికి ఇష్టపడతాము. వివిధ వంటకాలలో కలుపుతాం. పెరుగు వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది మన కడుపుని చల్లగా ఉంచుతుంది. జీర్ణ సమస్యల నుంచి మనలను రక్షిస్తుంది. ఇందులో కాల్షియం, ఫాస్పరస్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి ఎముకలు, దంతాలను బలోపేతం చేస్తాయి. అయితే పెరుగును మట్టి కుండలో తయారుచేయడం వల్ల అద్భుత ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. 1. పెరుగు త్వరగా గడ్డ కడుతుంది వేసవిలో, పెరుగు సులభంగా, త్వరగా గడ్డ కడుతుంది. కానీ శీతాకాలంలో ఆలస్యంగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దీనికి ప్రత్యేక ఉష్ణోగ్రత అవసరం. మట్టి కుండలో పెరుగును నిల్వ చేస్తే అది పెరుగును ఇన్సులేట్ చేస్తుంది. 2. పెరుగు చిక్కగా మారుతుంది మట్టి కుండలో పెరుగును తయారుచేయడం వల్ల అది చిక్కగా మారుతుంది. ఎందుకంటే మట్టితో చేసిన కుండలు నీటిని పీల్చుకుంటాయి. దీని కారణంగా పెరుగు చిక్కగా మారుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా ఉక్కు లేదా అల్యూమినియం గిన్నెలో పెరుగును అమర్చినట్లయితే నీరు నీరుగా ఉంటుంది. 3. సహజ ఖనిజాలు మీరు ఉక్కు లేదా అల్యూమినియంకు బదులుగా ఒక మట్టి పాత్రలో పెరుగును తయారుచేస్తే సహజ ఖనిజాలు లభిస్తాయి. ఇనుము, భాస్వరం, మెగ్నీషియం, కాల్షియంతో సహా శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు లభిస్తాయి. 4. మట్టి రుచి పెరుగును మట్టి కుండలో తయారుచేస్తే అది మట్టి వాసన వస్తుంది. దీని కారణంగా పెరుగు మరింత రుచిగా మెరుగ్గా మారుతుంది.