తల్లిదండ్రులకి అలర్ట్‌.. పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే డిప్రెషన్..!

X తల్లిదండ్రులకి అలర్ట్‌.. పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే డిప్రెషన్..! Highlights Children Health: నేటి రోజుల్లో పిల్లల్లో డిప్రెషన్‌, యాంగ్జయిటీ కేసులు పెరుగుతున్నాయి.

Children Health: నేటి రోజుల్లో పిల్లల్లో డిప్రెషన్‌, యాంగ్జయిటీ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఇది చాలా ఆందోళన కలిగించే అంశం. ఒక నివేదిక ప్రకారం కోవిడ్ -19 తర్వాత పిల్లలలో డిప్రెషన్ సమస్య విపరీతంగా పెరిగింది. లాక్డౌన్ సమయంలో చాలా కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు ఇంట్లోనే ఉండటం వల్ల గొడవలు కూడా పెరిగాయి. ఇలాంటి సంఘటనలు పిల్లలపై చాలా ప్రభావం చూపాయి. దీనివల్ల చాలామంది పిల్లలు మానసికంగా ఇబ్బందిపడుతున్నారు. పిల్లలు వయస్సు ప్రకారం డిప్రెషన్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. పిల్లలు తమకు ఇష్టమైన వాటిని ఆస్వాదించకపోతే క్రీడలు లేదా నృత్యం వంటి వాటిలో పాల్గొనకపోతే వారు డిప్రెషన్‌లో ఉన్నారని తల్లిదండ్రులు అర్థం చేసుకోవాలి. డిప్రెషన్ వల్ల పిల్లల్లో చిరాకు వస్తుంది. కొన్నిసార్లు పిల్లలు చాలా కోపంగా ఉంటారు. డిప్రెషన్ వల్ల తలనొప్పి, కడుపునొప్పి వంటి సమస్యలు ఏర్పడుతాయి. పిల్లవాడు ఎక్కువగా నిద్రపోతుంటే, తక్కువ ఆకలితో ఉంటాడు. బద్ధకం ఎక్కువగా వచ్చినా డిప్రెషన్‌కు గురవుతాడు.

పిల్లల్లో నిరాశను తొలగించడం చాలా ముఖ్యం. లేదంటే అది తీవ్రమైన సమస్యగా మారుతుంది. పిల్లలలో డిప్రెషన్ లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే వెంటనే మానసిక నిపుణుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం. పిల్లలతో ఎక్కువ సమయం గడపండి. వారి మనస్సును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. పిల్లల డిప్రెషన్ గురించి వారి స్నేహితులతో మాట్లాడవచ్చు. తద్వారా డిప్రెషన్ ప్రధాన కారణాలను తెలుసుకోవచ్చు.