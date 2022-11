Health Tips: మెదడు కంప్యూటర్‌ కంటే వేగంగా పనిచేయాలంటే ఇవి తినాల్సిందే..!

Health Tips: మెదడు కంప్యూటర్‌ కంటే వేగంగా పనిచేయాలంటే ఇవి తినాల్సిందే..! Highlights Health Tips: ఈ రోజుల్లో చాలా మంది చిన్నవయసులోనే మతిమరుపుకి గురవుతున్నారు.

Health Tips: ఈ రోజుల్లో చాలా మంది చిన్నవయసులోనే మతిమరుపుకి గురవుతున్నారు. అందుకే ఆహారం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. శరీరానికి శక్తి ఎలా అవసరమో అదే విధంగా మెదడు పని చేయడానికి కూడా శక్తి అవసరం. జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే వాటిని ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. అయితే ఎలాంటి ఆహారాలు తినడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి మెరుగవుతుందో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. ఆకు కూరలు

ఆకు కూరలు శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. శారీరక వికాసానికి మెదడు అభివృద్ధికి సహాయపడుతాయి. క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్, బ్రకోలీ సహా అన్ని రకాల ఆకుకూరలు డైట్‌లో ఉండాలి. జ్ఞాపకశక్తికి పదును పెట్టాలంటే రోజూ పచ్చి కూరగాయలను తినాలి. నట్స్

నట్స్ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇవి మెదడుని పదును పెట్టడానికి పనిచేస్తాయి. వీటిలో ఒమేగా -3, కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. రోజూ నట్స్ తీసుకుంటే జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. కాఫీ, బ్లాక్ టీ

కాఫీ లేదా బ్లాక్ టీ మెదడుకు మేలు చేస్తుంది. ఎందుకంటే కాఫీ మెదడుకు సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. అదే సమయంలో కాఫీలో చాలా శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉంటాయి.అందుకే రోజూ తీసుకోవడం వల్ల మనసుకు రిలాక్స్‌గా ఉంటుంది. జ్ఞాపకశక్తి కూడా పెరుగుతుంది.