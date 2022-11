Health Tips: పేగులలో టాక్సిన్స్‌ ఉంటే ఈ లక్షణాలు.. వెంటనే ఇలా శుభ్రం చేయండి..!

Health Tips: శరీరంలో పేగులు అతి ముఖ్యమైన భాగం. మీరు ప్రేగు సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే ఏదో లోపం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రేగులలో మురికి పేరుకుపోయినప్పుడు అది సరిగ్గా పనిచేయదు. ఈ కారణంగా అనేక వ్యాధులు దరిచేరుతాయి. జీర్ణవ్యవస్థ సరిగ్గా పని చేయకపోతే కడుపులోని బ్యాక్టీరియా సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. అందుకే సరైన సమయంలో టాక్సిక్ గట్‌ను గుర్తించడం అవసరం. మీరు ఈ సహజ నివారణలతో వదిలించుకోవచ్చు. జీర్ణవ్యవస్థ క్షీణించి మీకు గ్యాస్, ఉబ్బరం, త్రేనుపు వంటి సమస్యలు ఉంటే మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇది కాకుండా కొద్దిగా తిన్న తర్వాత మాత్రమే కడుపు నిండినట్లుగా అనిపిస్తే ఇది కూడా సమస్యే. ఇలాంటి సమయంలో తగినంత మొత్తంలో నీరు త్రాగాలి. ఎందుకంటే శరీరంలో నీటి కొరత కారణంగా ప్రేగులలో మురికి పేరుకుపోతుంది. ఇది మలబద్ధకం, అజీర్ణం, గ్యాస్ సమస్యలను కలిగిస్తుంది. అందుకే పురుషులు రోజుకు 3.7 లీటర్లు, స్త్రీలు 2.7 లీటర్ల నీరు తప్పనిసరిగా తాగాలి.

యాపిల్ వెనిగర్ పేగును శుభ్రపరచడానికి పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఎంజైమ్‌లు, యాసిడ్‌లు ఉంటాయి. ఇవి చెడు బ్యాక్టీరియాను చంపడంలో సహాయపడతాయి. యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉన్నందున వెల్లుల్లితో డిటాక్సింగ్ కూడా చేయవచ్చు. ఇది మీ శరీరం నుంచి విషాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. పేగులు శుభ్రంగా ఉండేందుకు పెరుగు, ఊరగాయను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.