నిజమైన తేనె నకిలీ తేనెకి తేడా తెలుసా.. ఇలా గుర్తుపట్టండి..!

X నిజమైన తేనె నకిలీ తేనెకి తేడా తెలుసా.. ఇలా గుర్తుపట్టండి..! Highlights Honey Quality Test: మీరు ఆహారం, పానీయాలలో చక్కెరకు బదులుగా తేనెను ఉపయోగిస్తే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

Honey Quality Test: మీరు ఆహారం, పానీయాలలో చక్కెరకు బదులుగా తేనెను ఉపయోగిస్తే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. తేనెని ఆయుర్వేద ఔషధంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు. తేనె స్వచ్ఛంగా ఉంటే అది మీకు చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. కానీ దానిలో ఏదైనా కల్తీ ఉంటే శరీరానికి హాని కలిగిస్తుంది. తేనెలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే చిన్నపిల్లల నుంచి పండు ముదుసలి వరకు అందరు ఉపయోగించవచ్చు. అయితే నిజమైన తేనె, కల్తీ తేనెని ఏ విధంగా గుర్తుపట్టాలో తెలుసుకుందాం. 1. టిష్యూ పేపర్ పరీక్ష

టిష్యూ పేపర్ పరీక్ష తేనె స్వచ్ఛమైనదా లేదా కల్తీ అయిందా అనే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్ధారిస్తుంది. ఇంట్లో కూర్చొని కూడా ఈ టెస్ట్‌ చేసుకోవచ్చు. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకుని దానిపై తేనె వేయడమే. నిజమైన తేనె అయితే అది టిష్యూ పేపర్‌పై అలాగే ఉంటుంది. నకిలీదైతే ఇంకడం కానీ ఆ ప్రదేశంలో మచ్చలా ఏర్పడటం కానీ జరుగుతుంది. 2. మరొక పద్దతి

చేతివేళ్లతో కూడా తేనె స్వచ్చతని తెలుసుకోవచ్చు. మీ బొటనవేలు, చూపుడు వేలు మధ్య కొద్దిగా తేనె తీసుకొని రఫ్ చేయండి. గమ్‌ మాదిరి దగ్గరికి, దూరంగా లాగినప్పుడు తీగల మాదిరి సాగాలి. ఇలా అయితే అది నిజమైన తేనే అని అర్థం చేసుకోండి. నకిలీ తేనె అలా సాగదు వేళ్ల చుట్టు కారిపోతూ చుట్టూ వ్యాపిస్తుంది. 3. కాటన్ టెస్ట్‌

తేనె స్వచ్ఛతను ఈ పద్దతి ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ముందుగా ఒక బల్లపై కొద్దిగా పత్తి వేసి దానిపై తేనె వేసి కాల్చాలి. పత్తి వెంటనే కాలిపోతే తేనెలో కల్తీ లేదని అర్థం. కాలడానికి సమయం తీసుకుంటే దుకాణదారు మిమ్మల్ని మోసం చేసినట్లు అర్థమవుతుంది.