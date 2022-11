Health Tips: పచ్చి శెనగతో క్యాన్సర్, మధుమేహం దూరం..!

X Health Tips: పచ్చి శెనగతో క్యాన్సర్, మధుమేహం దూరం..! Highlights Health Tips: నేటికీ గ్రామాల్లో చాలామంది పచ్చి శెనగని ఎంతో ఇష్టంతో తింటారు.

Health Tips: నేటికీ గ్రామాల్లో చాలామంది పచ్చి శెనగని ఎంతో ఇష్టంతో తింటారు. ఇందులో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్లు వంటి పోషకాలకు కొదవలేదు. చలికాలంలో శరీరంలో తగ్గుతున్న రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఇవి పనిచేస్తాయి. జలుబు, జ్వరం వంటి అంటు వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. శరీర బరువును పెంచడంలో ప్రభావం చూపుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫోలేట్ మూడ్ స్వింగ్స్, యాంగ్జయిటీ, డిప్రెషన్‌ని నివారిస్తుంది. పచ్చి శెనగతో కలిగే మరిన్ని లాభాల గురించి తెలుసుకుందాం. 1. పచ్చి శెనగలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఫైబర్ లేకుంటే శరీరంలో కొవ్వు వేగంగా పెరుగుతుంది. ఫైబర్ కారణంగా మలబద్ధకం, జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కొవ్వు తగ్గుతుంది.

2. పచ్చి శెనగ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో బ్యూటిరేట్ అనే రసాయనం ఏర్పడుతుంది. ఇది క్యాన్సర్ కణాల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతో పాటు పచ్చి పప్పులో ఉండే ఫోలేట్, విటమిన్ B9 మూడ్ స్వింగ్‌లకు వ్యతిరేకంగా ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఇవి ఆందోళనని తగ్గిస్తాయి.

3. పచ్చి శెనగ తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే మెగ్నీషియం, పొటాషియం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతాయి. దీంతో పాటు ఇందులో ఉండే ప్రోటీన్ జుట్టు పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది షైనింగ్ హెయిర్‌ని మెయింటెయిన్ చేసి జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు శనగలు చాలా మేలు చేస్తాయి.

4. గ్రామాల్లో పచ్చి శనగపప్పును నేరుగా నిప్పుల్లో కాల్చిన తర్వాత తినడానికి ఇష్టపడతారు. వీటి నుంచి శనగలను వేరు చేసిన తర్వాత కొంతమంది మార్కెట్లలో అమ్ముతారు.