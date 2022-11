Health Tips: పిల్లలు జలుబు, కఫానికి గురి కావొద్దంటే ఈ చిట్కాలు పాటించండి..!

Health Tips: శీతాకాలంలో పిల్లలకి రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. దీంతో జలుబు, దగ్గు సమస్య ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా వైరస్‌లు మొదటిసారిగా పిల్లల శరీరంపై దాడి చేసినప్పుడు వారి రోగనిరోధక వ్యవస్థ వాటితో పోరాడదు. నిజానికి పిల్లలకి జలుబు లేదా ముక్కు కారడం ఉంటే తుమ్ములు, దగ్గు ద్వారా అతని శరీరం నుంచి విడుదలయ్యే వైరస్ 30 నిమిషాల పాటు అతను ఉపయోగించే దుస్తులు, బొమ్మలు, ఇతర వస్తువులపై జీవించగలదు. ఈ సమయంలో ఇతర పిల్లలు వాటితో సంబంధం కలిగి ఉంటే వారికి కూడా ఈ వ్యాధులు వ్యాపిస్తాయి. మారుతున్న కాలంలో పిల్లలను ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి రక్షించడానికి వారికి సామాజిక మర్యాదలను నేర్పడం అవసరం. దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు నోటికి క్లాత్‌, టిష్యూ అడ్డం పెట్టుకోవాలి. బొమ్మలతో ఆడుతున్నప్పుడు లేదా నేలపై ఆడుతున్నప్పుడు చేతులను నోరు, ముక్కు లేదా కళ్ళపై ఉంచవద్దు. ఏదైనా తినడానికి లేదా త్రాగడానికి ముందు చేతులు సబ్బుతో కడుక్కోవాలి. హ్యాండ్ శానిటైజర్ వాడకం గురించి పిల్లలకు నేర్పాలి. 3 సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఇవన్నీ నేర్చుకోగలడా అని ఆలోచిస్తే అది సరైనది కాదు. ఇప్పటి నుంచే వారికి సరైన పద్దతులని బోధించాలి.

పిల్లల ఆహారంలో మార్పులు

పెరుగుతున్న చలి వల్ల ప్లే స్కూల్ కు వెళ్లే పిల్లల నుంచి ఇంటర్ కాలేజీకి వెళ్లే పిల్లల వరకు ఆహారంలో అవసరమైన మార్పులు చేయాలి. తద్వారా పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. వారి చదువులకు ఆటంకం కలగదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ పదే పదే అనారోగ్యానికి గురికావడం పిల్లల శారీరక, మానసిక ఎదుగుదలపై చెడు ప్రభావం పడుతుంది. కాబట్టి వారి ఆహారంలో అవసరమైన మార్పులు చేయడం తప్పనిసరి. అల్పాహారంలో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండేలా చూసుకోండి. రాత్రి పడుకునే ముందు పిల్లలకు పసుపు పాలు ఇవ్వండి. స్నానం చేసిన తర్వాత పిల్లల శరీరంపై ఆవాల నూనె లేదా బాదం నూనెతో మసాజ్ చేయండి. దీంతో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఐస్‌క్రీం వంటి చల్లటి పదార్థాలు తినాల్సిన అవసరం లేదని పిల్లలకు చెప్పండి. పిల్లల అల్పాహారంలో ఓట్స్ చేర్చండి. ఏదైనా సమస్య ఏర్పడితే వెంటనే పిల్లల నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.