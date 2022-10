అతిదాహం అనర్థమే.. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలకి కారణమవుతుంది..!

Health Tips: ఆరోగ్యానికి నీరు మంచిదని ప్రతి ఒక్కరు చెబుతారు. ఎందుకంటే శరీరంలో ఎక్కువ భాగం నీరు మాత్రమే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వేసవిలో నీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. అయితే ప్రతి గంటకు సాధారణం కంటే అధికంగా నీరు తాగేవారు కొందరుంటారు. వారు తరచుగా విపరీతమైన దాహానికి గురవుతారు. ఈ పరిస్థితిని వైద్య పరిభాషలో పాలీడిప్సియా అని పిలుస్తారు. మీరు కూడా ఈ వ్యాధికి గురైనట్లయితే తేలికగా తీసుకోవద్దు. వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి రక్త పరీక్ష చేయించుకోవడం ఉత్తమం. తద్వారా ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుస్తుంది. డీహైడ్రేషన్

డీహైడ్రేషన్ అనేది ఒక వ్యాధి కాదు కానీ ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. శరీరంలో నీటి కొరత ఉన్నప్పుడు డీహైడ్రేషన్‌ ఏర్పడుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో తల తిరగడం, తలనొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు, బలహీనత వంటి సమస్యలు ఏర్పడుతాయి. మధుమేహం

ఒక వ్యక్తికి మొదటిసారిగా మధుమేహం వచ్చినప్పుడు దానిని గుర్తించడం అంత సులభం కాదు. అయితే అతి దాహం మధుమేహానికి సంకేతమని గుర్తుంచుకోండి. మన శరీరం ద్రవాలను సరిగ్గా నియంత్రించలేకపోవడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది. మీకు చాలా దాహం అనిపించినప్పుడు చక్కెర పరీక్ష చేయించుకోండి. నోరు పొడిబారడం

నోరు పొడిబారినప్పుడు నీళ్లు తాగాలనే కోరిక ఉంటుంది. నోటి గ్రంథులు లాలాజలాన్ని తయారు చేయలేనప్పుడు నోరు పొడిగా మారుతుంది. దీని కారణంగా ఒక వ్యక్తి చిగుళ్ల ఇన్ఫెక్షన్, నోటి దుర్వాసనను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. రక్తహీనత

మన శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాల కొరత ఏర్పడినప్పుడు రక్తహీనత వ్యాధి ఏర్పడుతుంది. దీనిని సాధారణ భాషలో రక్తం లేకపోవడం అంటారు. ఈ పరిస్థితిలో దాహం దాని పరిమితిని దాటుతుంది. వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.