Exercise: అధిక వ్యాయామం గుండెకి మంచిది కాదు.. స్ట్రోక్ ప్రమాదం పెరుగుతుంది..!

Exercise: మనం రోజూ ఊపిరి పీల్చుకున్నట్లే, తినడం, తాగడం, నిద్రపోవడం అదేవిధంగా క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం కూడా చేయాలి. అప్పుడే మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు. ఈ రోజుల్లో చాలామంది వివిధ కారణాల వల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళనకి గురవుతున్నారు. ఇది చివరికి ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి పూర్తి జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలంటే క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కానీ కొంతమంది జిమ్‌లకి వెళ్లి అతిగా వ్యాయామం చేస్తారు. దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. వ్యాయామం ఉద్దేశ్యం శరీర వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయడం అంతేకానీ కండలు పెంచడం కాదు.కొందరు ఈ విషయాన్ని మరిచి ఫ్యాషన్, మోడలింగ్ ముసుగులో కండలు పెంచేందుకు అతిగా వ్యాయామం చేస్తారు. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం. ఇటీవల పలువురు ప్రముఖుల మరణానంతరం ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అధిక వ్యాయామం గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని క్రీడాకారులు, నిపుణులు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది గుండె కండరాల మందాన్ని పెంచుతుంది. దీని కారణంగా దాని ఆకారం మారుతుంది. వైద్య కోణం నుంచి ఇది అస్సలు సరైనది కాదు. అలాంటి వారికి గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును పెంచడమే కాకుండా గుండె ధమనులలో అడ్డంకిని కలిగిస్తుంది. ఇది గుండెపోటు, స్ట్రోక్‌కు దారితీస్తుంది. గుండె ఆగిపోయిన సందర్భంలో మరణం సంభవిస్తుంది.