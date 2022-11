Roasted Garlic: వేయించిన వెల్లుల్లిలో అద్భుత ఔషధ గుణాలు.. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలకి చక్కటి ఉపశమనం..!

Roasted Garlic: భారతీయ వంటగదులలో లభించే అద్భుతమైన మూలికా వెల్లుల్లి. ఇందులో ఎన్నో ఔషధగుణాలు దాగి ఉన్నాయి. దీనిని వంటలలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల వంటకాల రుచి పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లిలో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. చలికాలంలో కాల్చిన వెల్లుల్లిని తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. 1. వెల్లుల్లిలో ఔషధ గుణాలు మెండు. ఇది అనేక ఆరోగ్యం సమస్యలని నయం చేస్తుంది. మీరు శీతాకాలంలో కాల్చిన వెల్లుల్లిని తినవచ్చు. దీనివల్ల అద్భుత ఫలితాలు ఉంటాయి. 2. వెల్లుల్లి తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలోని టాక్సిన్స్ తొలగిపోతాయి. ఇది శరీరాన్ని డిటాక్సిఫై చేయడంలో సహాయపడుతుంది. మూత్రం ద్వారా శరీరంలోని మురికిని బయటికి పంపిస్తుంది. 3. కాల్చిన వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ప్రతిరోజూ వాటిని కాల్చిన తర్వాత 2 నుంచి 3 వెల్లుల్లి మొగ్గలను తినవచ్చు. 4. మారుతున్న సీజన్‌లో తరచుగా జలుబు, ఫ్లూ సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ బయోటిక్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇవి బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి రక్షించడానికి పని చేస్తాయి. 5. వెల్లుల్లిని ప్రాచీన కాలం నుంచి ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎన్నో వ్యాధులకి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. దీనివల్ల శరీరం ఎటువంటి వ్యాధులనైనా తట్టుకుంటుంది.