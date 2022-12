Chest Pain: ఛాతిలో నొప్పిగా ఉంటే అస్సలు విస్మరించవద్దు.. చాలా ప్రమాదం..!

X Chest Pain: ఛాతిలో నొప్పిగా ఉంటే అస్సలు విస్మరించవద్దు.. చాలా ప్రమాదం..! Highlights Chest Pain: ప్రస్తుతం చాలా మందికి ఛాతినొప్పి సమస్య వస్తోంది. ఇది గుండెపోటు వల్ల మాత్రమే జరగదు.

Chest Pain: ప్రస్తుతం చాలా మందికి ఛాతినొప్పి సమస్య వస్తోంది. ఇది గుండెపోటు వల్ల మాత్రమే జరగదు. దీనికి కారణాలు అనేకం ఉంటాయి. అయితే ఛాతీ నొప్పి అనేక వ్యాధులకు కారణమవుతుంది కాబట్టి ఈ సమస్య ఉన్నవారు తేలికగా తీసుకోవద్దు. నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కొన్ని ఇంటి నివారణలను అనుసరించవచ్చు. ఛాతీ నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది.. ఎలా నయం చేయాలో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. ఛాతీ నొప్పి కారణం

మళ్లీ మళ్లీ ఆకస్మిక ఛాతీ నొప్పి వచ్చినప్పుడు తేలికగా తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇది ఇతర వ్యాధులకి కారణం అవుతుంది. దీని కారణంగా ఎముకలు, కండరాలలో నొప్పితో పాటు, ఎసిడిటీ, గుండెపోటు, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. దీనిని తగ్గించడానికి కొన్ని చిట్కాలని అనుసరించవచ్చు. తులసి

తులసిలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది. తులసి ఛాతీ నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. దీని కోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో 4 నుంచి 5 తులసి ఆకులను నమలాలి. వెంటనే ఛాతీ నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. అంతేకాకుండా తులసి ఆకుల కషాయాన్ని కూడా తాగవచ్చు. వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లి ఛాతీ నొప్పికి చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని తగ్గిస్తుంది. ఒక పాన్లో ఒక కప్పు నీరు తీసుకుని అందులో 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గ్యాస్ మీద వేడి చేయాలి. ఈ నీరు మరుగుతున్నప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి అందులో నిమ్మరసం కలపాలి. దీన్ని తీసుకుంటే ఛాతీ నొప్పి నుంచి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతే కాకుండా వెల్లుల్లి తినడం వల్ల హార్ట్ బ్లాక్ నయమవుతుంది. నిమ్మకాయ

నిమ్మకాయలో విటమిన్-సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీరాన్ని డీహైడ్రేషన్‌ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఒక కప్పు గోరువెచ్చని నీటిలో సగం నిమ్మకాయను పిండుకుని తాగితే ఛాతీ నొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అయితే ఛాతీలో నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటే తప్పనిసరిగా వైద్యుడిని సంప్రదించాలని గుర్తుంచుకోండి.