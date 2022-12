టాయిలెట్‌కి వెళ్లినప్పుడు ఫోన్‌ వాడే అలవాటు ఉందా.. తప్పదు భారీ నష్టం..!

Using Phone Toilet: ఫోన్ మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది.

Using Phone Toilet: ఫోన్ మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది. కొన్నిసార్లు పనికి సంబంధించి, మరికొన్నిసార్లు టైంపాస్‌ కోసం ప్రజలు ఫోన్‌ని ఉపయోగిస్తారు. సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి బానిసలుగా మారారు. చిన్న పిల్లలు కూడా స్మార్ట్ ఫోన్‌లకు అలవాటయ్యారు. దీని అధిక వినియోగం వల్ల చాలా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. నేడు వాష్‌రూమ్‌కి కూడా ఫోన్‌ని తీసుకువెళ్లే పరిస్థితి దాపురించింది. టాయిలెట్‌లో ఫోన్‌ని ఉపయోగించడం సమయాన్ని ఆదా చేస్తున్నామని చాలామంది భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ పద్ధతి ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమం. ఈ అలవాటు వల్ల కలిగే నష్టాలను తెలుసుకుందాం. వ్యాధుల ప్రమాదం

బాత్రూమ్‌లో చెడు బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. టాయిలెట్ ఉపయోగించిన తర్వాత చేతులు కడుక్కోవడం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఫోన్‌ను ఇక్కడకు తీసుకెళ్లి శానిటైజ్ చేయకుండా వాడితే ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు కారణమవుతుంది. దీనివల్ల ఆరోగ్యమే కాదు చర్మవ్యాధులు సంభవిస్తాయి. పైల్స్ వ్యాధి

టాయిలెట్ లో ఫోన్ వాడటం వల్ల పైల్స్ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ప్రజలు టాయిలెట్‌లో ఎక్కువసేపు ఫోన్‌ని వాడతారు. చాలా సేపు ఇక్కడే ఉండటం వల్ల పాదాలు మొద్దుబారుతాయి. ఈ తప్పును నిరంతరం పునరావృతం చేయడం వల్ల పైల్స్‌ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అతిసారం

టాయిలెట్‌లో ఫోన్‌ ఉపయోగించడం వల్ల డయేరియా వస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్య. ఈ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు వాంతులు, విరేచనాలు సంభవిస్తాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఫోన్ స్క్రీన్ ద్వారా మన శరీరంలోకి చేరే చెడు బ్యాక్టీరియా.