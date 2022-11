Health Tips: ఈ విటమిన్‌ లోపిస్తే మూర్ఛవ్యాధి.. ఈ ఆహారాలు డైట్‌లో ఉంటే బెటర్..!

Health Tips: మూర్ఛ అనేది ఒక ప్రమాదకరమైన వ్యాధి. ఇది నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన రుగ్మత. ఈ వ్యాధిలో రోగి అకస్మాత్తుగా కిందపడిపోతాడు. మూర్ఛ రోగులు కొంత సమయం వరకు భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తారు. అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంటారు. మూర్ఛ అనేది మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధి. కానీ అది ఆహారంతో లోతైన సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. నిజానికి మూర్ఛ వ్యాధికి కారణం శరీరంలో విటమిన్ B6 లోపమే. శరీరంలో ఈ విటమిన్ లేకపోవడం వల్ల మూర్ఛ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. డైట్‌లో కొన్ని ఆహారాలను చేర్చుకోవడం వల్ల విటమిన్ B6 లోపాన్ని అధిగమించవచ్చు. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. మూర్ఛ లక్షణాలు

1. కోపం 2. ఆకస్మికంగా తల తిరగడం 3. ఆకస్మిక భయం 4. స్వల్పకాలిక జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోవడం 5. శరీరంలో జలదరింపు 6. మెడ, కండరాలలో వణుకు విటమిన్ B6

విటమిన్ B6 ఆహారంలో లభించే శక్తిని ఉపయోగించుకోవడానికి పనిచేస్తుంది. రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. విటమిన్ B6 శరీరానికి అవసరం. దీని లోపం కారణంగా అనేక వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. మనకు ప్రతిరోజూ 2 mg నుంచి 4 mg విటమిన్ B6 అవసరం. విటమిన్ బి6 లోపం వల్ల నరాలు బలహీనంగా మారుతాయి. దీనివల్ల మూర్ఛ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. విటమిన్ B6 మూలాలు

విటమిన్ B6 లోపాన్ని తీర్చడానికి ఆహారంలో అనేక పండ్లు, బీన్స్‌ను చేర్చుకోవాలి. అరటిపండ్లు, వేరుశెనగలు, సోయాబీన్స్, ఓట్స్, పాలు, గోధుమలు వంటి వాటిలో విటమిన్ B6 పుష్కలంగా లభిస్తుంది. ఇది కాకుండా చేపలలో విటమిన్ B6 కూడా పెద్ద మొత్తంలో లభిస్తుంది. అనేక కూరగాయలు పండ్లు తినడం వల్ల విటమిన్ B6 లోపం తీరుతుంది.