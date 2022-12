Health Tips: చలికాలంలో ముక్కు కారుతుందా.. టాబ్లెట్ వద్దు ఇలా చేయండి..!

Health Tips: చలికాలం రాగానే చాలా మందికి ముక్కు కారటం మొదలవుతుంది. దీని కారణంగా తలనొప్పి ఏర్పడుతుంది. ఇది తగ్గడానికి చాలామంది మందులు వాడుతుంటారు. ఈ పరిస్థితిలో ప్రతిరోజూ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఇది చాలా ఇన్ఫెక్షన్లను కలిగిస్తుంది. అందుకే జలుబుకి ఇంట్లోనే చికిత్స చేయాలి. అలాంటి కొన్ని ఇంటి చిట్కాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్లూ లక్షణాలు

ఫ్లూ సాధారణ లక్షణాలు తేలికపాటి జ్వరం, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఇవి కాకుండా ముక్కు కారటం కూడా దీనికోవలేకే వస్తుంది. అంతేకాదు కొన్నిసార్లు కడుపు సమస్యలు కూడా సంభవిస్తాయి. వెచ్చని నీరు లేదా ద్రవాలు జలుబు, ఫ్లూ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. బ్లాక్ చేయబడిన ముక్కు చికిత్సకు ఇది ఉత్తమ నివారణ అని చెప్పవచ్చు. హైడ్రేటెడ్ గా ఉండటమే కాకుండా ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిని తాగండి. ఇది కాకుండా అల్లం, గ్రీన్ టీ కూడా బ్లాక్ చేయబడిన ముక్కు, గొంతు నొప్పిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది వాపు నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. శ్లేష్మాన్ని బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. నాసికా సమస్యలు రక్తనాళాల్లో మంట వల్ల వస్తాయి. అందుకే వేడి వేడి ఆవిరి తీసుకుంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఈ వేడి ముక్కు మధ్యలో ఉన్న శ్లేష్మాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. ఇది ముక్కును శుభ్రంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.