Forgetfulness: మతిమరుపు సమస్యకి ఈ ఆహారాలతో చెక్..!

Forgetfulness: నేటి కాలంలో చాలా మంది ప్రజలు మతిమరుపు సమస్యని ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే రోజువారీ డైట్‌లో కొన్ని ఆహారాలని చేర్చుకోవడం ద్వారా జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుకోవచ్చు. కానీ కొంతమంది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుకోవడానికి అనేక మందులు వాడుతున్నారు. ఇది ఆరోగ్యానికి హానికరం. మందులు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. జ్ఞాపకశక్తి బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఏయే పదార్థాలు తినాలో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. 1. బాదం

బాదంపప్పులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. విటమిన్ B6, విటమిన్ E వంటి మూలకాలు ఇందులో ఉంటాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. అంతేకాదు బాదంలో ఫైబర్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. బాదం పప్పు తింటే స్థూలకాయం రాదు. నానబెట్టిన బాదంపప్పును తింటే ఇంకా మంచిది. 2. వాల్ నట్స్

వాల్‌నట్స్‌ మెదడుకు సూపర్ ఫుడ్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్ అని పిలిచే వాల్ నట్స్ లో ఒమేగా-3 యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొందించడానికి పని చేస్తుంది. అంతే కాదు వాల్ నట్స్ తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. 3. అవిసె గింజలు,గుమ్మడి గింజలు

అవిసెగింజలు, గుమ్మడి గింజలలో విటమిన్ K, A, C, B6, ఐరన్‌, జింక్ మొదలైనవి లభిస్తాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతాయి. వీటిని మీరు అనేక విధాలుగా తీసుకోవచ్చు. 4. జీడిపప్పు

జీడిపప్పు తినడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. జీడిపప్పులో ప్రొటీన్, విటమిన్ సి, వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ బలపడుతుంది.