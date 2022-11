Health Tips: వాయు కాలుష్యంతో చర్మానికి ఎఫెక్ట్‌.. ఇవి కచ్చితంగా పాటించండి..!

Health Tips: చలికాలంలో వాయు కాలుష్య ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రజలు శ్వాసకోశ వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్ కేసులు గణనీయంగా పెరిగాయి. కాలుష్యం వల్ల చర్మానికి చాలా నష్టం వాటిల్లుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాలుష్యంలో ఉండే పీఎం 2.5 రసాయనాలు చర్మ పొరలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. దీనివల్ల చర్మంపై మంట ఏర్పడుతుంది. కాలుష్యం వల్ల ఎగ్జిమా వంటి అనేక చర్మ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. చాలా ప్రాంతాల్లో కాలుష్య స్థాయి సాధారణ స్థాయికి చేరుకోలేదు. ఇందులో ఉండే పాలీసైక్లిక్‌ ఆరోమాటిక్‌ హైడ్రోకార్బన్‌లు, అస్థిర కర్బన సమ్మేళనాలు, ఆక్సైడ్‌లు చర్మంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వీటివల్ల చర్మం లోపల ఉండే లిపిడ్లు, డియోక్సిరిబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్, ప్రొటీన్ల పనితీరులో మార్పులు ఏర్పడుతాయి. చర్మం ముడతలు పడటం, వాపులు ఏర్పడటం, అలెర్జీలకు దారితీస్తుంది.

చాలా మంది వ్యక్తులు సోరియాసిస్, మొటిమలు, చర్మ క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్నారు. ఇవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ఈ నేపథ్యంలో కాలుష్యంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే చేతులను, ముఖాన్ని మళ్లీ మళ్లీ శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బేస్డ్ క్లెన్సర్ లేదా ఫేస్ వాష్ ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం మరింత శుద్ధి అవుతుంది. ఇది చర్మంపై ఉండే కాలుష్య కారకాలను తొలగిస్తుంది.

వారానికి రెండుసార్లు చర్మానని ఎక్స్‌ఫోలియేట్ చేయాలి. దీనివల్ల చర్మంలోని మృతకణాలు తొలగిపోతాయి. దీంతో పాటు చర్మంలోని మురికి కూడా తొలగిపోతుంది. చర్మాన్ని ఎక్స్‌ఫోలియేట్ చేసేటప్పుడు మృదువైన, వృత్తాకార మసాజ్‌ చేయాలి. యాంటీఆక్సిడెంట్లను రోజువారీ చర్మ సంరక్షణలో చేర్చవచ్చు. విటమిన్ సి వంటి బలమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ పదార్ధాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవాలి. బయటికి వెళ్లినప్పుడు ముఖాన్ని కప్పి ఉంచాలి.