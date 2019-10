ప్రాణాలతో చెలగాటం : రన్నింగ్ ఆటో టైర్ చేంజ్ చేశాడు.

రోడ్లపై ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్ళిన జరగాల్సిన ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇక ఎ మాత్రం అతిజాగ్రత్తగా ఉంటే ఎంత ప్రమాదం జరుగుతుందో పెద్దగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ వీడియోలోని ఓ ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పెద్ద సహసనికే పూనుకున్నారు. ఏకంగా రన్నింగ్ లో ఉన్న ఆటో బ్యాక్ టైర్ ని చేంజ్ చేసారు. ఇది ఎలా చేసారంటే ముందుగా వాహనాలు ఎక్కువగా రాని రోడ్డును ఎంచుకున్నారు. అలా ఆటో రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆటో డ్రైవర్ ఆటోని ఒక సైడ్ కి వంచి నడుపుతాడు. ఈ క్రమంలో ఆటోలోని మరో వ్యక్తి ఆటో బ్యాక్ టైర్ ని వంగి విప్పుతాడు. అంతలోపే మరో వ్యక్తి మరి ఆటోలో వచ్చి అతనికి స్టెప్పిన్ టైర్ అందిస్తాడు. ఇది అతని బిగించిన తర్వాత మళ్ళీ ఆటోని యధావిధంగా నడుపుతాడు. దీనిని ఇలా చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు వారిపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. ఇలా ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

I've seen a lot of tyres being changed.......but this one is James Bond style !

pic.twitter.com/jhKGqVydiS