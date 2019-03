రెండు స్థానాల్లో పవన్‌ పోటీ!

జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ఎక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తారనేది గంటలో తేలనుంది. పవన్‌కల్యాణ్‌ విశాఖ జిల్లా గాజువాక నుంచి పోటీ చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రచారం జరుగుతుండగా మరో స్థానం ఏంటో తెలియాల్సి ఉంది. గంటలో పవన్ పోటీ చేసే నియోజకవర్గంపై క్లారిటీ ఇస్తామని జనసేన ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేసింది. పోటీ విషయంలో పవన్ తన సోదరుడు చిరంజీవి బాటను అనుసరిస్తున్నారనే చెప్పాలి. గతంలో పవన్‌ సోదరుడు చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీ అధినేతగా రెండు చోట్ల పోటీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. 2009 ఎన్నికల్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు, తిరుపతి నుంచి ఆయన పోటీ చేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో తిరుపతిలో మాత్రమే చిరంజీవి గెలుపొందారు.

General body is in their final discussion from which two constituencies , I should be contesting.

Hopefully,they will let me know in an hour or later.