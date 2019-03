నా చెల్లి కవితకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

టీఆర్ఎస్ ఎంపీ, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు క‌ల్వ‌కుంట్ల‌ కవిత జన్మదినం సందర్భంగా టీఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. 'ఎనర్జీకి, డైనమిజానికి చిరునామా అయిన నా చెల్లి కవితకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నువ్వు నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉండాలని, ప్రజా సేవలో సుదీర్ఘకాలం కొనసాగాలని ఆ దేవుణ్ని ప్రార్థిస్తున్నా' అని కేటీఆర్‌ ట్వీట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కవితతో కలిసి దిగిన ఫొటోలను పంచుకున్నారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ప్ర‌జాప్ర‌తినిధులు కూడా క‌విత‌కు బ‌ర్త్‌డే విషెస్ చెప్పారు.

Many many happy returns of the day to my sister & Hon'ble MP Nizamabad @RaoKavitha a powerhouse of energy & dynamism



May you be blessed with happiness, health, peace and a long life in public service 💐😊 pic.twitter.com/aJY7V0s2YI