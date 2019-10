పెరిగిన ఉల్లి ధర : సోషల్ మీడియాలో ఫన్నీ పోస్ట్లు

ఉల్లి చేసిన మేలు తల్లి కూడా చేయదని మన పెద్ద వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఉల్లిని తినాలంటే మనం కొంచం వెనుక ముందు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉల్లి ధర మార్కెట్ లో ఘాటెక్కుతోంది. ప్రస్తుతం ఉల్లి ధర కిలో 55 నుండి అరవై రూపాయలు పలుకుతుంది. వర్షాలు కారణంగా ఉల్లి పంట దెబ్బ తినడంతో ధర పెరిగింది. అయితే పెరిగిన ఉల్లి ధర గురించి సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ట్రోల్స్ పేలుస్తున్నారు. ఉల్లిని కొనుకొని వ్యాపారం చేస్తే మనం ఏకంగా అంబానీ అవొచ్చు.. ఇక పెళ్ళికిగాను ప్రియురాలుకి ప్రియుడు ఉంగరానికి బదులు ఉల్లిపాయను ఇవ్వడం.. ఒకప్పుడు ఉల్లిని కర్రీ చేసుకోవాలంటే ఆ ఉల్లి మన చేత కన్నీళ్లను పెట్టించేది కానీ ఇప్పుడు ఆ ధర మన చేత కన్నీళ్లను పెట్టిస్తుంది వంటి ఫన్నీగా పోస్ట్లు పెడుతున్నారు.

