Fixed Deposits: ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై అధిక వడ్డీ చెల్లిస్తున్న బ్యాంకులు ఇవే..!

Fixed Deposits: పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌ మంచి ఎంపిక అవుతుంది.

Fixed Deposits: పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌ మంచి ఎంపిక అవుతుంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI), ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, యెస్ బ్యాంక్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ఇతర అన్ని అగ్రశ్రేణి బ్యాంకులు సాధారణ కస్టమర్ల కంటే సీనియర్ సిటిజన్‌లకు 50 బేసిస్ పాయింట్లు (bps) ఎక్కువ వడ్డీని చెల్లిస్తున్నారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మే 2022 నుంచి రెపో రేటును 225 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచింది. దీంతో గత కొన్ని నెలలుగా ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లు పెరిగాయి. ఎస్బీఐ బ్యాంక్‌

ఎస్బీఐ అన్ని కాల వ్యవధిలో సీనియర్ సిటిజన్లకు 50 bps అదనపు వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. సీనియర్ సిటిజన్లు 7 రోజుల నుంచి 10 సంవత్సరాలలో మెచ్యూర్ అయ్యే FDలపై 3.5% నుంచి 7.25% వరకు పొందుతారు. అదే సమయంలో రేట్లు 13 డిసెంబర్ 2022 నుంచి అమలులోకి వచ్చాయి. 1 సంవత్సరం నుంచి 2 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ - 7.25% 2 సంవత్సరాల నుంచి 3 సంవత్సరాలు - 7.25% 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల వరకు - 7.25% హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్

హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ సీనియర్ సిటిజన్‌లకు ఎఫ్‌డిపై 7.5% వడ్డీని ఇస్తోంది. సీనియర్ సిటిజన్లు 7 రోజుల నుంచి 10 సంవత్సరాలలో మెచ్యూర్ అయ్యే FDలపై 3.5 నుంచి 7.75% వడ్డీ రేటును పొందుతారు. ఈ రేట్లు 14 డిసెంబర్ 2022 నుంచి వర్తిస్తాయి. 1 సంవత్సరం నుంచి 15 నెలలు - 7.00% 15 నెలల నుంచి 18 నెలల వరకు - 7.50% 18 నెలల నుంచి 21 నెలల వరకు – 7.00% 21 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాల వరకు - 7.50% 2 సంవత్సరాల 1 రోజు నుంచి 3 సంవత్సరాల వరకు - 7.50% 1 రోజు నుంచి 3 సంవత్సరాలు – 5 సంవత్సరాలు – 7.50% 5 సంవత్సరాల 1 రోజు నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు - 7.75% ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్

ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ సీనియర్ సిటిజన్ FD పై 7.5% వడ్డీని ఇస్తుంది. సీనియర్ సిటిజన్లు 7 రోజుల నుంచి 10 సంవత్సరాలలో మెచ్యూర్ అయ్యే FDలపై 3.5 నుంచి 7.50% వడ్డీ రేటును పొందుతారు. ఈ రేట్లు 16 డిసెంబర్ 2022 నుంచి అమలులోకి వస్తాయి. 1 సంవత్సరం నుంచి 389 రోజులు 7.10% 390 రోజుల నుంచి 15 నెలల వరకు – 7.10% 15 నెలల నుంచి 18 నెలల వరకు - 7.50% 18 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాల వరకు - 7.50% 2 సంవత్సరాల 1 రోజు నుంచి 3 సంవత్సరాల వరకు - 7.50% 3 సంవత్సరాల 1 రోజు నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు - 7.50% 5 సంవత్సరాల 1 రోజు నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు - 7.50% 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ (80C FD) గరిష్టంగా రూ. 1.50 లక్షల వరకు – 7.50%