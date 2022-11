PMJDY: జన్‌ధన్ ఖాతాదారులకి శుభవార్త.. ఇంట్లో కూర్చొని సంపాదించే అవకాశం..!

X PMJDY: జన్‌ధన్ ఖాతాదారులకి శుభవార్త.. ఇంట్లో కూర్చొని సంపాదించే అవకాశం..! Highlights PMJDY: మీరు మొదటి దశలో ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ధన్ యోజన కింద జన్ ధన్ ఖాతాను తెరవలేకపోతే ఏం పర్వాలేదు.

PMJDY: మీరు మొదటి దశలో ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ధన్ యోజన కింద జన్ ధన్ ఖాతాను తెరవలేకపోతే ఏం పర్వాలేదు. ఇప్పుడు జన్ ధన్ ఖాతాను సులువుగా తెరవగలరు. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన (PMJDY) రెండో దశను ప్రారంభించబోతోంది. అంతేకాదు బ్యాంకులు జన్ ధన్ ఖాతాదారుల కోసం ప్రత్యేక పథకాన్ని తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. ఇందుకోసం సెబీ , భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్‌తో ఇంకా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. త్వరలో ఓ కొత్త నిర్ణయం వెలువడనుంది. ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన మొదటి దశలో 47 కోట్ల మందికి పైగా బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచారు. ప్రస్తుతం ఇందులో రూ.1.75 లక్షల కోట్లు జమ అయ్యాయి. ఇప్పుడు జన్ ధన్ ఖాతాలో జమ చేసిన డబ్బును ఆర్థిక ఆస్తులతో అనుసంధానించాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది. జన్ ధన్ ఖాతాదారులను షేర్‌ మార్కెట్‌, మ్యూచ్‌వల్‌ ఫండ్స్‌, ఎఫ్డీలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. వీటిపై సురక్షితమైన రాబడిని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

FD, మ్యూచువల్ ఫండ్ SIP, ఈ-గోల్డ్ స్కీమ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఇందులో పెట్టుబడిదారులకు నష్టం జరిగితే ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. దీనిపై పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామన్నారు. ఇందుకోసం బిజినెస్ కరస్పాండెంట్‌లు, బ్యాంకు అధికారులు త్వరలో జన్‌ధన్ ఖాతాదారులకు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆప్షన్‌లను చెబుతూ అవగాహన ప్రచారం నిర్వహిస్తారు. 1.75 లక్షల కోట్ల రూపాయలను ఆర్థిక ఆస్తులకు ఎలా అనుసంధానం చేయాలనే దానిపై ప్రభుత్వ ఆర్థిక సేవల విభాగం, సెబి, ఆర్‌బిఐ చర్చలు జరుపుతున్నాయి.