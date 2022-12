Two Wheeler Insurance: టూ వీలర్ ఇన్సూరెన్స్‌ తీసుకునేటప్పుడు ఈ విషయాలు గమనించారా..!

Two Wheeler Insurance: భారతదేశంలో కోట్ల మంది ప్రజలు ద్విచక్ర వాహనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటిని ఉపయోగించడం చాలా సులభం. అయితే టూ వీలర్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఇది వాహన యజమాని లేదా డ్రైవర్‌కు రక్షణ కల్పించే సాధారణ బీమా. ఇందులో రోడ్డు ప్రమాదాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, యజమానికి ఊహించని ఖర్చులు భర్తీ అవుతాయి. మోటారు సైకిళ్లు, స్కూటర్లు మొదలైన ద్విచక్ర వాహనాలకి ఈ కవరేజ్ ఉంటుంది. టూ వీలర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాముఖ్యత భారతీయ మోటారు వాహనాల చట్టం 1988 ప్రకారం భారతీయ రోడ్లపై తిరిగే ఏ ద్విచక్ర వాహనానికైనా థర్డ్ పార్టీ వాహన బీమా కవరేజ్ తప్పనిసరి. దీనివల్ల ప్రమాదవశాత్తు మరణం లేదా వైకల్యం సంభవించినప్పుడు అంతేకాకుండా ద్విచక్ర వాహన మరమ్మతుల ఖర్చును ఇది కవర్ చేస్తుంది. బేసిక్‌గా ద్విచక్ర వాహన ఇన్సూరెన్స్‌ అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా పాలసీదారులకు విభిన్నమైన ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. ఇందులో థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి కాంప్రహెన్సివ్ టూ వీలర్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటాయి. థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఈ పాలసీలో బీమా చేసిన వాహనానికి మూడో పక్షం నష్టాలు మాత్రమే కవర్ అవుతాయి. అంటే మొత్తం ఖర్చులు భర్తీకావు. బీమా చేసిన ద్విచక్ర వాహనానికి ఏదైనా నష్టం జరిగితే సమగ్ర ప్లాన్‌లో మాత్రమే కవర్ అవుతుంది. అయితే థర్డ్ పార్టీ ద్విచక్ర వాహనానికి తప్పనిసరి. సమగ్ర ద్విచక్ర వాహన బీమా దీనినే ప్యాకేజీ పాలసీ అని పిలుస్తారు. ఇది ద్విచక్ర వాహనానికి సమగ్ర కవరేజీని అందిస్తుంది. ఈ ఇన్సూరెన్స్‌ కింద యజమాని/డ్రైవర్ వైకల్యం లేదా మరణం, ప్రమాదం, దొంగతనం, అల్లర్లు, అగ్నిప్రమాదం, భూకంపం లేదా పేలుడు కారణంగా వాహనానికి కలిగే నష్టాలను కూడా కవర్ చేస్తుంది. రోడ్‌సైడ్ అసిస్టెన్స్ కవర్, టోయింగ్ అసిస్టెన్స్, జీరో డిప్రిసియేషన్ కవర్, ఎమర్జెన్సీ ఫ్యూయల్ అసిస్టెన్స్ వంటి అనేక యాడ్-ఆన్ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.