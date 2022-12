Voter ID: ఓటర్‌ ఐడీకార్డు ఎక్కడైనా పోయిందా.. అయితే ఇలా చేయండి..!

Voter ID: దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని ముఖ్యమైన పనులకు ప్రభుత్వం ఆధార్ కార్డును తప్పనిసరి చేసింది. అయితే ఓటర్‌ ఐడీకార్డు కూడా అన్ని పనులకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓటు వేయడానికి మాత్రమే కాకుండా గుర్తింపు రుజువుగా పనిచేస్తుంది. ఆధార్‌ కార్డు రాకముందు అన్ని పనులు ఓటర్‌ ఐడీ ద్వారానే జరిగేవి. ఈ కార్డు ఎక్కడైనా పోయినట్లయితే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. మీ ఓటరు ఐడీ కార్డ్ ఎక్కడైనా పోయినట్లయితే దానిని ఆన్‌లైన్‌లో సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం ఈ గుర్తింపు కార్డును జారీ చేస్తుంది. ఎన్నికల సమయంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. మీరు 18 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న భారతీయ పౌరులైతే ఓటరు ఐడీ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లయితే ఆన్‌లైన్‌లో ఓటర్ ఐడి కార్డును సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

డిజిటల్ ఓటర్ ఐడీ కార్డ్‌ డౌన్‌లోడ్

1. ముందుగా అధికారిక ఎన్నికల వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లాలి. 2. తర్వాత ఫారం6లోకి వెళ్లి కొత్త ఓటర్ ఐడీ నమోదు కోసం ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తుపై క్లిక్ చేయండి. 3. కొత్త వినియోగదారుగా కొనసాగండి. ఇక్కడ పేరు, వయస్సు, లింగం వివరాలను నమోదు చేయాలి. 4. తర్వాత చిరునామా, వైవాహిక స్థితిని నమోదు చేయాలి. 5. తర్వాత మిమ్మల్ని ధృవీకరించగల ఇద్దరు వ్యక్తుల సమాచారాన్ని ఎంటర్‌ చేయాలి. 6. అన్ని వివరాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి మీ గుర్తింపు రుజువు, చిరునామా రుజువు వంటి పత్రాలను జోడించాలి. 7. తర్వాత ఫోన్‌లో అప్లికేషన్ నంబర్, రిజిస్టర్డ్ ఈ మెయిల్ ఐడిని పొందుతారు. 8. ఓటరు ఐడీ స్టేటస్‌ తనిఖీ చేయడానికి ఈ నంబర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. 9. ఓటరు ఐడీ అప్‌లోడ్ చేసినప్పుడు డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి డౌన్‌లోడ్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయవచ్చు.