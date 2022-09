Income Tax: ఈ ప్రభుత్వ స్కీమ్‌లలో అధిక వడ్డీ.. ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ ఉండదు..!

Income Tax: ఈ ప్రభుత్వ స్కీమ్‌లలో అధిక వడ్డీ.. ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ ఉండదు..!

Income Tax: ఈ రోజుల్లో చాలామంది పన్ను ఆదా స్కీమ్‌ల గురించి వెతుకుతుంటారు. దీనివల్ల ఎంతో కొంత మనీ సేవ్‌ చేయొచ్చని వారి ఆలోచన. ఇది నిజమే కొన్ని పథకాలపై ప్రభుత్వమే పన్ను మినహాయించింది. అటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలలో పెట్టుబడి పెడితే పన్ను ఆదా కావడమే కాకుండా మంచి రాబడి కూడా వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం మీరు మీ ఇన్‌కమ్‌ టాక్స్‌ రిటర్న్‌ను ఫైల్ చేసి ఉండవచ్చు. కానీ వచ్చే ఏడాది మీరు డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. అయితే అలాంటి పథకాల గురించి తెలుసుకుందాం. సుకన్య సమృద్ధి యోజన

ఈ పథకం కింద ఆడపిల్లల పేరుపై ఖాతా తెరవవచ్చు. మీరు రూ.250తో ఈ ఖాతాను ఓపెన్‌ చేయవచ్చు. ఇందులో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఏడాదికి 7.6% చొప్పున వడ్డీ లభిస్తుంది. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాలో గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షలు జమ చేయవచ్చు. మీరు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా 80C కింద పన్ను మినహాయింపు పొందుతారు. ఈ ఖాతాను ఏదైనా పోస్టాఫీసు లేదా బ్యాంకులో తెరవవచ్చు. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF)

వడ్డీ రేట్ల పెంపు తర్వాత ఇప్పుడు పీపీఎఫ్‌పై 8 శాతం వార్షిక వడ్డీ లభిస్తోంది. ఇది గత త్రైమాసికం కంటే ఎక్కువ. పన్ను ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడితే.. పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం, సంపాదించిన వడ్డీ, 15 సంవత్సరాల తర్వాత మెచ్యూరిటీపై పొందిన డబ్బు పూర్తిగా పన్ను రహితం. ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా రూ.1.50 లక్షల వరకు సెక్షన్ 80సి కింద మినహాయింపు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. పోస్టాఫీసు పథకం

మీరు 5 సంవత్సరాల పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్ స్కీమ్‌పై రూ.1.5 లక్షల వరకు ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద మినహాయింపు పొందవచ్చు. ఇది సరిగ్గా బ్యాంకుల 5 సంవత్సరాల FD లాంటిది. అయితే దీనిపై వచ్చే వడ్డీపై పన్ను చెల్లించాలి. ప్రస్తుతం మీరు దీనిపై 6.7 శాతం వరకు వార్షిక వడ్డీ అందిస్తుంది.