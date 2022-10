ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లపై అధిక వడ్డీ.. మరో 10 లక్షల ఉచిత ప్రయోజనం..!

DCB Bank FD: ప్రజలు భద్రతా దృష్ట్యా డబ్బులని ఎక్కువగా బ్యాంకులలో ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేస్తారు. ఈ ఆలోచనను దృష్టిలో ఉంచుకుని DCB బ్యాంక్ తన ఖాతాదారులకి రెట్టింపు రక్షణను అందిస్తోంది. దీనికోసం ఒక ప్రత్యేక ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో కస్టమర్లకి అధిక రాబడిని అందించడమే కాకుండా వారికి బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తోంది. డిసిబి బ్యాంక్ డిసిబి సురక్ష ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌ను తిరిగి ప్రారంభించింది. ఇందులో బ్యాంక్ కస్టమర్‌లకు 7.1 శాతం రాబడిని అందిస్తోంది. ఏదైనా అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగితే పాలసీ హోల్డర్ల కుటుంబ సభ్యులు 10 లక్షల వరకు బీమా రక్షణ పొందుతారు. బ్యాంక్ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఈ స్కీంలో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి 3 సంవత్సరాల FDలపై సంవత్సరానికి 7.1 శాతం వడ్డీ రేటు లభిస్తుంది. దీంతో పాటు రూ.10 లక్షల వరకు బీమా సౌకర్యం లభిస్తుంది. బ్యాంకు ప్రకారం ఎఫ్‌డి ఖాతాదారుల మొత్తానికి అంతే మొత్తానికి సమానమైన బీమా రక్షణ పొందుతారు. అయితే రూ.10 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఎఫ్‌డిలపై రూ.10 లక్షల కవరేజి మాత్రమే ఉంటుంది.

బ్యాంక్ ప్రకారం FD కస్టమర్‌లు బీమా కవర్‌పై ప్రత్యేక ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్‌ కోసం ఎలాంటి వైద్య పరీక్ష చేయించుకోవలసిన అవసరం లేదు. NRIలకు కూడా బ్యాంకు ఇదే తరహా FDలను అందిస్తోంది. DCB NRI సురక్ష FD ద్వారా NRIలు అధిక రాబడితో బీమా సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు. దీంతో పాటు DCB బ్యాంక్ సాధారణ FDలపై అధిక వడ్డీ రేట్లను అందిస్తోంది. బ్యాంక్ 700 రోజుల నుంచి 3 సంవత్సరాల వరకు FDలపై 7.1 శాతం ఆఫర్ చేస్తోంది. అదే కాలానికి సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.6 శాతం వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది.