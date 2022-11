Bank Of Baroda: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా సరికొత్త స్కీం.. మరింత వడ్డీ పొందే అవకాశం..

X Bank Of Baroda: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా సరికొత్త స్కీం.. మరింత వడ్డీ పొందే అవకాశం.. Highlights Bank Of Baroda: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తిరంగా ప్లస్ డిపాజిట్ అనే కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది.

Bank Of Baroda: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తిరంగా ప్లస్ డిపాజిట్ అనే కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ టర్మ్ డిపాజిట్ పథకంలో 399 రోజుల మెచ్యూరిటీ డిపాజిట్లపై 7.50 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. ఈ పథకం ఇతర టర్మ్ డిపాజిట్ పథకాల కంటే ఎక్కువ వడ్డీని అందిస్తోంది. ఈ పథకం కొత్త రేట్లు నవంబర్ 1, 2022 నుంచి అమలవుతాయి. ఈ పథకంలో సీనియర్ సిటిజన్లకు మరింత వడ్డీ అందుతుంది. సాధారణ ఖాతాదారులతో పోలిస్తే సీనియర్ సిటిజన్‌లు అదనంగా 0.50 శాతం వడ్డీని పొందుతున్నారు. స్కీమ్ కాల్ చేయదగినది కానట్లయితే (అంటే మెచ్యూరిటీకి ముందు మూసివేయకుంటే) దానిపై అదనంగా 0.25 శాతం వడ్డీ చెల్లిస్తారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కొత్త రేటు రూ. 2 కోట్ల కంటే తక్కువ రిటైల్ టర్మ్ డిపాజిట్లకు వర్తిస్తుంది. 399 రోజుల తిరంగా ప్లస్ డిపాజిట్ స్కీమ్‌లో సాధారణ ఖాతాదారునికి వడ్డీ రేటు 6.75 శాతం. కానీ సాధారణ ప్రజలు NRE, NRO ఎఫ్‌డిలపై 7% వడ్డీని పొందుతున్నారు. సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.50 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది.

అదేవిధంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 444, 555 రోజుల వ్యవధిలో తిరంగా డిపాజిట్ పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది. సాధారణ ఖాతాదారులకు 444 రోజుల్లో మెచ్యూర్ అయ్యే ఎఫ్‌డిలు కాల్ చేయదగిన ఎఫ్‌డిలపై 5.75 శాతం వడ్డీని అందజేయగా సీనియర్ సిటిజన్‌లు ఈ పథకం కింద 6.25 శాతం వడ్డీని పొందుతున్నారు.

555 రోజులలో మెచ్యూర్ అయ్యే FDలపై 6.50% వరకు వడ్డీ అందుతోంది. అదేవిధంగా, బరోడా అడ్వాంటేజ్ ఎఫ్‌డి స్కీమ్ వడ్డీ రేట్లు కూడా మార్చారు. సాధారణ ప్రజలు 5.75% నుంచి 7% వడ్డీని పొందుతున్నారు. సీనియర్ సిటిజన్లు ఒక సంవత్సరం నుంచి 399 రోజులలో మెచ్యూర్ అయ్యే FDలపై 6.25% నుంచి 7.50% వడ్డీని పొందుతున్నారు.