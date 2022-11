చిన్న నగరాలకి విమాన ఛార్జీలని పెంచుతున్న ప్రభుత్వం.. ఎంత పెరిగాయంటే..?

X చిన్న నగరాలకి విమాన ఛార్జీలని పెంచుతున్న ప్రభుత్వం.. ఎంత పెరిగాయంటే..? Highlights Air Fares: త్వరలో ప్రభుత్వం చిన్న నగరాలకి విమాన ఛార్జీలని పెంచనుంది.

Air Fares: త్వరలో ప్రభుత్వం చిన్న నగరాలకి విమాన ఛార్జీలని పెంచనుంది. వాస్తవానికి ప్రాంతీయ విమానాల్లో కనెక్టివిటీ ఫీజులను పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రతి విమానానికి ఈ రుసుము విధిస్తారు. మీరు రాబోయే కాలంలో ప్రాంతీయ విమానాలను ఉపయోగిస్తే కొన్ని అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించవలసి ఉంటుంది. అయితే దీనికి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ ఫీజుల పెరుగుదల చాలా తక్కువ. మీ టిక్కెట్‌ ధర ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ప్రధాన మార్గాల్లో విమాన సర్వీసులను నిర్వహిస్తున్న ఎయిర్‌లైన్స్ నుంచి వసూలు చేసే ప్రాంతీయ విమాన కనెక్టివిటీ రుసుమును ప్రభుత్వం రూ.10,000కు పెంచబోతోంది. ఇది జనవరి 1 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది. తర్వాత విమాన ప్రయాణం ఖరీదుగా మారుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ రుసుము ఒక్కో విమానానికి రూ.5,000 కాగా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నాటికి రూ.15,000కి పెరుగుతుంది. పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ప్రాంతీయ విమాన కనెక్టివిటీ పథకం UDAN కోసం డిసెంబర్ 2016 నుంచి ఈ రుసుమును వసూలు చేయడం ప్రారంభించింది.

ఈ సంవత్సరం నవంబర్ 1 నాటికి 451 UDAN మార్గాలు పనిచేస్తున్నాయి. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఇటువంటి మరిన్ని రూట్‌లలో సేవలను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. పెంపు రుసుము అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కరికి రూ.50 చొప్పున విమాన ప్రయాణ ధరలు పెరుగుతాయని విమానయాన పరిశ్రమ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. గత నెలలో విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫీజును సవరించాలని నిర్ణయించింది. జనవరి 1 నుంచి మార్చి 31, 2023 వరకు విమానానికి రూ. 10,000, ఏప్రిల్ 1, 2023 నుంచి ఏప్రిల్ 30 వరకు ఒక్కో విమానానికి రూ. 15,000 పెంచుతుందని తెలిపింది. ,

ఉడాన్ అంటే ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ ఆద్మీ యోజన అని అర్థం. అంటే సుదూర ప్రాంతాలకు విమాన కనెక్టివిటీని ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళిక. ఈ పథకం కింద విమానాశ్రయ సౌకర్యాలు ఉన్న నగరాలలో చిన్న విమానాలని నడపడం, వీటిని ప్రధాన విమానాశ్రయానికి అనుసంధానించడం. ఈ పథకం సహాయంతో ఈశాన్య ప్రాంతాలను మొదటగా అనుసంధానించారు. ఈ పథకం కింద ప్రయాణీకులతో పాటు సుదూర ప్రాంతాలకు సరుకులు రవాణా సులువుగా జరుగుతాయి.