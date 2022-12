పిచ్చి పీక్స్‌.. తండ్రి సమాధిని పగులగొట్టి పుర్రెను ఫొటో తీసిన వ్యక్తి..

X పిచ్చి పీక్స్‌.. తండ్రి సమాధిని పగులగొట్టి పుర్రెను ఫొటో తీసిన వ్యక్తి.. Highlights West Godavari: నరసాపురంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.

West Godavari: నరసాపురంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి తన తండ్రి సమాధి పగుల గొట్టి పుర్రెను బయటకు తీశాడు. ఆపై దాన్ని ఫొటోలు తీసి వాట్సాప్ ద్వారా తన స్నేహితులకు పంపించాడు. అయితే అతడిపై తన సోదరుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నరసాపురం మండలం రుస్తుంబాదకు చెందిన మురాల జయప్రసాద్‌ గత ఏడాది జులై 13న మృతి చెందాడు. అతనిని క్రైస్తవ సంప్రదాయం ప్రకారం ఖననం చేసి సమాధి నిర్మించారు. ఈ క్రమంలో జయ ప్రసాద్‌ మొదటి భార్య కుమారుడైన సుజయ్‌ ఈ నెల 9న తండ్రి జయప్రసాద్‌ సమాధిని పగులగొట్టి శవపేటికను తెరచి పుర్రెను ఫొటో తీసి వాట్సాప్ ద్వారా తన స్నేహితులకు పంపించాడు. సుజయ్‌ తమను అవమానపరిచి, మానసికంగా బాధించే విధంగా ప్రవర్తించారని జయప్రసాద్‌ రెండో భార్య కుమారుడు సంజయ్‌ ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.