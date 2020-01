త్వరలో లీగల్‌ నోటిసులు వారిపై పరువునష్టం దావా వేస్తాం : జనసేన

Highlights అమరావతి ప్రాంతంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 62 ఎకరాల భూములు కూడబెట్టినట్లు వార్తలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే....

అమరావతి ప్రాంతంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 62 ఎకరాల భూములు కూడబెట్టినట్లు వార్తలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయియే ఆ వార్తలను ఆ పార్టీ ఖండించింది. రాజకీయంగా పవన్ కళ్యాణ్ ని అడ్డుకోలేకా ఇలాంటి కుట్రలు పన్నారని ఆరోపిస్తూ జనసేన పార్టీ న్యాయ విభాగం కోఆర్డినేటర్ ఇవన సాంబశివ ప్రతాప్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. దీనిని జనసేన పార్టీ అధికార ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేసింది.

" జనసేనను రాజకీయంగా ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేక నీచ బుద్ధితో బురద చల్లడానికి కొందరు ప్రజా వ్యతిరేకులు కుట్రలు పన్ని తమ అనుచరగణంతో వాటిని అమలు చేస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతిలోనే ఉండాలని జనసేన చేస్తున్న ప్రజా పోరాటానికి కోట్లాది గొంతులు తోడు ఉండటంతో... ఎదురొడ్డి పోరాడలేని అల్పబుద్ధి గల వాళ్ళే - జనసేన అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్‌ కళ్యాణ్‌ గారికి అమరావతి ప్రాంతంలో 62 ఎకరాల భూములు ఉన్నాయని, తప్పుడు పత్రాలు సృష్టించి గోబెల్స్‌ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇలా ప్రచారం చేస్తున్నవారిపైనా, సోషల్‌ మీడియాలో వక్ర రాతలు రాస్తున్నవారిపైనా న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని జనసేన లీగల్‌ విభాగం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రచారానికి కారకులైన వారిపై పరువు నష్టం దావా వేయనున్నాము. ఒకటి రెండు రోజులలో వారందరికీ లీగల్‌ నోటీసులు పంపుతాము." అని పేర్కొన్నారు. తప్పుడు ప్రచారంపై పరువు నష్టం కేసు pic.twitter.com/aoi2mraaTw — JanaSena Party (@JanaSenaParty) January 25, 2020