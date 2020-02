కోనసీమ గుండెల్లో గ్యాస్ ప్రకంపనలు.. ఘటనా స్థలంలో ఉన్న ఆ ముగ్గురూ ఎమయ్యారు?

Highlights కోనసీమలో చమురు సహజ వాయువుల చిచ్చు రేగుతుంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాట్రేనికోన మండలం ఉప్పూడి గ్రామం గ్యాస్...

కోనసీమలో చమురు సహజ వాయువుల చిచ్చు రేగుతుంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాట్రేనికోన మండలం ఉప్పూడి గ్రామం గ్యాస్ గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. పీఎఫ్ హెచ్ ఆయిల్ సంస్థ సైట్ బావిలో గ్యాస్ బ్లోవుట్ ఇంకా కంట్రోల్ కాలేదు. ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దంతో గ్యాస్ లీక్ కావడంతో అంతా చెల్లాచెదురయ్యారు. ఘటనా స్థలంలోనే గాయపడ్డ ముగ్గురి పరిస్థితి ఏంటో తెలియరాలేదు. పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారా వారి వారి ఇళ్లకు తరలించారా అన్నది ఇంత వరకు బయటకు పొక్కలేదు. అటు పీహెచ్ఎఫ్ ఆయిల్ సంస్థ ఆ ముగ్గురి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచింది. గ్యాస్‌ బ్లో అవుట్‌ సంభవించడంతో సమీప ప్రాంత ప్రజలు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. గాలి ఎటువీస్తే అటు వైపు గ్యాస్‌ మళ్లుతుండటంతో పరిసర ప్రాంతాలు భయం గుప్పెట్లో ఉన్నాయి. ఘటన జరిగిన సమయంలో ఎగిసిపడుతున్న గ్యాస్ అదుపు చేసిన పీఎఫ్‌హెచ్‌ ఆయిల్‌ అండ్‌ గ్యాస్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌ సంస్థకు చెందిన సిబ్బంది ఎటు వెళ్లారని అంతు చిక్కడం లేదు. ఆ వెంటనే ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు తెలత్తకుండా పోలీసులు, రెవెన్యూ సిబ్బందితో పాటు ఓఎన్జీసీ అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. ఉప్పూడితో పాటు పరిసర ప్రాంతాలను ఖాళీ చేయించారు. ఫైర్ ఇంజిన్లు తెప్పించి తీవ్ర వత్తిడితో లీక్ అవుతున్న గ్యాస్ అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ముందు జాగ్రత్తగా ఆ ప్రాంతానికి విద్యుత్ సరఫరా నిలిపి వేశారు. ఉప్పూడి గ్రామస్తులను అధికార యంత్రాంగం పునరావాస కేంద్రాలకు చేర్చింది. ఉప్పూడి గ్యాస్ బ్లోవుట్ నియంత్రణకు ఓఎన్జీసీ బోవుట్ బృందం రంగంలోకి దిగింది. గ్యాస్ బావి దగ్గరకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొనటంతో చివరి ప్రయత్నంలో వాటర్ అంబరిల్లా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సమీపంలోని కాల్వ దగ్గర భారీ పంపు బిగించారు. మరో వైపు గ్యాస్ లీకవుతున్న బావిపై అగ్నిమాపక సిబ్బంది వాటర్ పంపింగ్ చేస్తున్నారు. వాటర్ అంబరిల్ల ఏర్పాటు తర్వాత ఓఎన్జీసీ బ్లోవుట్ బృందంలోని ముగ్గురు గ్యాస్ బావి దగ్గరకు వెళ్లేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ముంబై నుంచి ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం వస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఏపీ మంత్రులు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, పినిపే విశ్వరూప్, ఎంపీ అనురాధ, ఎమ్మెల్యే పొన్నాడ సతీష్ కుమార్ సహా జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ఘటనా స్థలంలోనే ఉండి సహయక చర్యలు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఉప్పూడిలో జరిగిన గ్యాస్ పైప్ లీకేజ్ బాధితులను ఏపీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం నిమ్మకాయల చినరాజప్ప పరామర్శించారు. కోనసీమలో ఇటీవల కాలంలో బ్లో అవుట్ సంఖ్య పెరుగుతుందని దీనిని కట్టడి చేయడంలో ఓఎన్జీసి సంస్థ మీనమేషాలు లెక్కిస్తుందన్నారు. బాధితులను పరామర్శించి.. కోనసీమ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ఉద్యమాలు తప్పవని హెచ్చరించారు.