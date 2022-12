పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం చిన్నమిరం లో యువకుల మధ్య ఘర్షణ

West Godavari District: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం చిన్నమిరంలో యువకుల మధ్య ఘర్షణ ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీకి చెందిన విద్యార్థుల పిడిగుద్దులు కురిపిస్తూ తన్నుకున్నారు. సోషల్‌ మీడియాలో యువకుల ఘర్షణ వీడియో వైరల్‌‌గా మారింది. ఈ ఘటన మూడ్రోజుల క్రితం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. యువకుల ఘర్షణతో స్థానికులు, ప్రజలు భయబ్రాంతులకు గురయ్యారు. అయితే ఈ విషయంపై తమకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని కాలేజీ యాజమాన్యం, పోలీసులు చెబుతున్నారు.