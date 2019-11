అమరావతి నా కలల ప్రాజెక్ట్‌ : చంద్రబాబు

అమరావతి తన కలల ప్రాజెక్టు అన్నారు మాజీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు. వైసీపీ ప్రభుత్వం అమరావతిని నాశనం చేస్తోందని, రాజధాని అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడమే జగన్‌ సర్కార్‌ పనిగా పెట్టుకుందని విమర్శించారు. ప్రశ్నించిన వారిపై దాడులు చేయడం సరికాదన్నారు. రాజధాని నిర్మాణంపై ప్రజలు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారన్న చంద్రబాబు పెట్టుబడులు రావాలంటే భయపడే పరిస్థితి మంచిదికాదన్నారు. అమరావతిలో నిరసనలు, ఆందోళనల మధ్య మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఉద్దండరాయునిపాలెంలో శంకుస్థాపన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి నమస్కరించారు.